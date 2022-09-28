特鲁多与泽连斯基通话，重申加拿大不承认乌东公投结果和继续支持乌克兰的立场

俄罗斯政府和乌东亲俄官员昨天宣布了乌东四个俄军占领区的入俄公投结果。支持加入俄罗斯的票数在顿涅茨克高达99%，卢甘斯克98%，扎波罗热93，赫尔松87%。

这场公投进行了五天。在前四天里，公投官员在荷枪实弹的士兵陪同下带着流动投票箱挨家上门。由于担心一旦入俄会因俄罗斯刚刚公布的部分动员令被征召入伍，几天来有许多民众逃离。

与此同时，俄罗斯人无需签证就可入境的几个邻国，如芬兰、格鲁吉亚、蒙古和哈萨克斯坦，边境口岸都排起了长达数公里的车龙。哈萨克斯坦政府已经宣布与俄罗斯之间的引渡协议不适用于违抗动员令的人，因此这几天进入哈萨克斯坦的九万多俄罗斯人将不会被引渡回国。

美国政府已对拥有美俄双国籍的美国人发出警告，敦促他们尽快离开俄罗斯，以避免被送往乌克兰参战。

（CBC News, AP, adaptation en chinois par Wei Wu）