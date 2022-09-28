魁北克省原住民纪念族人去世两周年，希望该省通过”乔伊斯原则“。

2020年9月28日，37岁的艾沙库安在若里耶特市医院就医时死亡，死前受到两名护士的歧视性羞辱。她的脸书直播视频引起极大反响。当事护士被解雇，魁省法医办公室和一个专门的委员会进行了调查。此事在正在进行的魁北克省选中仍有余波。省长勒格 (François Legault)在第一次党领袖公开辩论时称这件事已经得到了解决，引起艾沙库安家人和原住民社区不满。勒格几天后向她的丈夫道歉。

艾沙库安的丈夫和孩子。. 照片：Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

马纳万保留地的原住民领袖弗拉芒（Sipi Flamand）认为，当地人对原住民的看法在艾沙库安死后这两年中并没有发生太大变化，但是总的来说，魁北克民众对系统性歧视有了更清晰的认识。他希望省政府承认系统性歧视的存在，并在省内实行 乔伊斯原则 ，让所有原住民有平等机会获得医疗服务并获得平等对待。

艾沙库安的家人和族人今天为她举行的纪念活动包括游行、集会和守夜，并在保留地入口为新加上的她的肖像标牌剪彩。

（Radio-Canada, Espace autochtone, Marie-Laure Josselin, adaptation en chinois par Wei Wu）