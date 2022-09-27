【魁省选举】南岸La Pinière选情胶着，候选人华裔社区拜票：唯有投票才能带来影响力

魁北克省选，各党的竞选造势活动进入最后冲刺阶段提前投票也已经开始

目前，在南岸华裔聚居的布罗萨（Brossard）La Pinière选区，选情胶着。

根据魁省选举民调机构 （新窗口）的数据，9月27日，该选区的魁省自由党微弱领先（36%），魁北克未来联盟（CAQ）以32%支持率紧随其后，而上次省选仅赢得一个议席的魁省保守党在该选区支持率达到了12%。

2017年的统计显示，该选区超过13%的人口为华裔，因此，是否能够得到华裔选民支持，看上去更显得举足轻重。

刚刚过去的星期六，魁北克自由党候选人琳达·卡容（Linda Caron）以及保守党候选人塔雷娜·布拉科娃（Tzarevna Bratkova)前后脚来到一家华裔大型超市门口进行拉票 —— 目标就是华裔选民，而且，俩人都准备了中文的竞选文案。

到了星期一，魁北克未来联盟的候选人桑谬.格涅尔（Samuel Garnie) 以及省卫生部长、同样属于南岸的候选人杜贝（Christian Dubé）一起，在大型商场举行活动，还邀请了华裔人士以及华人媒体参加。

加广中文台的记者现场采访了三位候选人。

三位候选人的优先事项

自1988年La Pinière选区设立以来，议席一直属于魁省自由党。不过今年，该选区自由党资深议员巴赫特（Gaétan Barrette）退休，新接棒的琳达.卡容面临来自未来联盟和保守党的夹击。

卡容以及她的两位华裔志愿者一边在门口向过往民众发出传单，一边反复强调，自由党支持华裔社区。

在接受加广中文采访时，卡容表示，她在该地区已经生活31年，本身有丰富的管理经验，希望藉此给选民带来实际的好处。

很多选民提及缺乏家庭医生，也有家庭的孩子无法进入幼儿园，自由党承诺要尽力满足每天8块7幼稚园需要。因为这个选区的多元性，人们关注移民话题，比如省长勒格最近将移民与暴力联系起来，这是绝对不可接受的。同时，华裔选民也担心96号法案实施，希望能让孩子自由选择英语或是法语CÉGEP。这些问题是我竞选以来听到的选民担心和关注点，也是未来自由党会专注解决的问题。 引自 魁北克自由党候选人琳达·卡容

魁省自由党La Piniere选区候选人卡容（左）与义工郭楚琦（右后）和Laura在华裔超市拜票。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

CAQ的候选人桑谬.格涅尔在周一的活动中告诉记者，之所以能够在传统自由党选区得到大量支持，不是自己有什么特别，只是选民看到了他能够带来改变的潜力。

我是个家庭医生，主要是为边缘人群服务，比如瘾君子、受心理疾病困扰的人等。我希望用我的专长，协助卫生部长杜贝 —— 因为他有一个非常好的计划 —— 一起来改善我们的医疗体系。现在的医疗体系需要爱，我希望能够带来爱，我是政坛新面孔，但我有热情，非常非常希望能给选区带来改变。 引自 魁北克未来联盟的候选人桑谬.格涅尔

他还批评之前自由党抛弃了La Pinière选区，比如，我们没有足够的幼儿园，如果当选，他会保证优先得到政府补贴幼儿园服务，因为选区内有很多新家庭。

周一晚间，CAQ候选人桑谬.格涅尔（Samuel Garnie) 以及省卫生部长、同样属于南岸的候选人杜贝（Christian Dubé）(右二）一起，在大型商场举行竞选活动。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

魁省保守党候选人布拉科娃也是由两位华裔志愿者陪同前来拉票，她强调，自己最为关注的是96号法案，以及医疗体系面临的问题。

她是位来自保加利亚的移民，从2007年起，在魁省担任惩教人员

我之前没有想过参政，但过去一年的经历，我看到周围很多人遭遇的困境和痛苦，心理上的痛苦。可以说，是勒格政府过去两年反民主的过激行为，说服我从政。 引自 魁省保守党候选人塔雷娜·布拉科娃

选举期间，她每天都挨家挨户敲门，努力去认识在布罗萨的华裔社区。她说，华裔时常遭遇不公正对待，很多人觉得投票没用，希望自己能够更好地代表他们。

上周六，该选区保守党候选人塔雷娜·布拉科娃（Tzarevna Bratkova)在华裔大型超市门口与义工一起拉票。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

关于96号法案的辩论

尽管很多华裔理解魁北克保护法语的意愿但是新通过的《法语宪章修订版》（96号法案）中直接影响华裔的条款引发了广泛关注和争议，比如非英语学生（华裔在内）进入英语CÉGEP的比例为17.5%。更有人担心，魁省以后的医疗及社会服务将不再提供英语服务。

魁北克自由党在96号法案时投了反对票，党领袖多米尼克.昂格拉德（Dominique Anglade)表示，自由党将挑战96号法案中与加拿大人权宪章相违背、利用但书条款通过的部分。

卡容接受采访时解释说，自由党如果当选，将会修改这些限制，保留英语的社会服务，医疗服务，以及法庭服务，也让孩子们能够自由选择英语或是法语的CÉGEP。

CAQ的格涅尔则为96号法案辩护，认为 媒体误解了法案 。96号法案的主要目标是为了鼓励新移民学习和使用法语，不会对英语或其他语言人群带来影响。

他对加广中文表示，他为此咨询过自己的政党，英语医疗服务和司法服务不会受到影响，其他社会服务也是如此。

魁省保守党领袖埃里克.杜埃姆（Eric Duhaime)曾表示，一旦当选将会撤销96号法案。

候选人布拉科娃则批评说，在选举前通过这项法案，是CAQ和团结党（QS）为了争取魁人党（PQ）的选民，给社会造成了分裂。

她还认为，强行规定别人做一件事情，永远不会有好的效果，只会令人抗拒，应该设计一些项目正面鼓励大家学习法语。

当然除了96号法案，选区华裔选民对各政党在疫情后经济恢复政策，善魁省医疗系统，如解决家庭医生短缺，政府补贴的幼儿园位置等问题，也非常关注。

呼吁华裔社区投票

采访中，La Pinière选区的三位候选人都呼吁华裔选民投票，而且表示，无论最终投了谁的票， 投票是唯一的表达工具 ，是参与政治的方式。

2018年的省选中，魁北克平均投票率是66.45%。但华裔社区人士分析说，华裔的投票率远远低于这个数字，甚至可能低于三分之一。

社区人士提醒华裔，在加拿大，省政府对经济、医疗、和教育有实际的管理权，所以，省选议题往往比联邦选举议题与民众日常生活关系更加密切。。

而且，每次选举之后，各政党都会有投票率和票源的统计，如果不投票，你的声音就更加没有人听到了。

关注华人参政的赵振家先生对加广表示，NO VOTE，NO RIGHTS。 不关心社会，凭什么让社会在意？华裔需要积极投票，投票率上来后，至少政客会在意华社。

有关魁省选举投票的相关内容可以查看这里 （新窗口）。