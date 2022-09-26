警方对加拿大保守党领袖的妻子受到强奸威胁一事进行调查

加拿大极右团体Diagolon的领导人麦肯齐（Jeremy MacKenzie）周末在社交媒体上直播时和一个嘉宾聊起普瓦列弗尔的妻子阿娜依达。他说： 让我们把她强奸了吧。这跟性没什么关系。这就是为了让大家看看，我们只要想做就能对你做的事。这是展示力量。

在这次直播中，麦肯齐还数次对阿娜依达的委内瑞拉原籍发表歧视性的轻蔑言论。

麦肯齐在此事被曝光后辩解说，他发表这些言论时正在喝酒，并不是真的想伤害什么人。

加拿大极右团体Diagolon的领导人麦肯齐。 照片：Jeremy MacKenzie

加拿大总理特鲁多和新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）星期一都对暴力威胁提出谴责。来自金斯顿的自由党议员格雷森（Mark Gerretsen）说，他也收到过针对他妻子的性侵威胁，已交给金斯顿警方和议会安保办公室调查。

Diagolon一词来自 对角线 （Diagonal），该组织的目标是通过内战建立一个辽阔的白人民族主义国家。这个国家的领土将从阿拉斯加开始，通过加拿大西部的省份，一直向南到佛罗里达州，连起来是一条对角线。

麦肯齐今年36岁，是一名退役军人。他在今年6月和7月分别受到新斯科舍省警方和萨斯喀彻温省警方的指控，罪名涉及枪支使用和攻击他人。

普瓦列弗尔今年8月在一次竞选党领袖的活动中曾与麦肯齐握手，但是否认认识此人。

（CBC News, Ricard Raycraft, adaptation en chinois par Wei Wu）