谁是梅洛尼？意大利选出极右翼政府

目前定居意大利的加拿大广播公司前记者沙茨卡（Alesandra Szacka）介绍说，45岁的梅洛尼投身政治已经三十年，因为她在15岁时就参加了一个法西斯主义青年组织。她在2014年创立了意大利兄弟党并迅速崛起。该党在2018年意大利大选中仅获得4%的选票，但在昨天的大选中获得26%，是右翼联盟三个政党中得票最多的。

沙茨卡说，梅洛尼从未掩饰过对法西斯主义创始人墨索里尼的崇拜。她的政治立场包括反对 LGBT权益团体的游说活动 ，反对同性家庭，反对堕胎和 欧盟的官僚们 ；主张对难民封锁边界，并在就业和住房上优先考虑本国公民。

上个星期，梅洛尼接受台湾媒体中央社采访，称欧盟应通过一切政治与外交手段向北京施加压力，以避免台海冲突。她还表示，若能当选，将推动意大利与台湾加强双边合作。这篇专访引起了中国驻意大利大使馆的抗议。

她领导的右翼联盟将在意大利议会中占多数，但是没有达到修改宪法所需要的三分之二 绝对多数 ，总统和法院也将对她的权力形成制衡。

梅洛尼会说多种语言。她在获胜后用英语、法语和西班牙语发表视频，努力打造一个更温和的国际形象，并淡化自己的极右翼立场。沙茨卡说，这是因为意大利是欧盟经济复苏计划的最大受援国，可从该项目获得的资金高达两千亿欧元，而这笔款项还有超过三分之一没有交付。

这次大选有超过三分之一（36%）的意大利选民没有投票。

（AFP，Radio-Canada, BBC, adaptation en chinois par Wei Wu）