加拿大政府为菲奥娜飓风采取设立匹配捐款，滨海小镇老妇被海浪卷走

纽芬兰省小镇巴斯克港(Port aux Basques)是受灾最严重的地区之一，星期六早上，当地一名73岁的居民从自家地下室里被海浪卷走。当时她正准备离家疏散。搜救人员在星期天下午找到了她的尸体。

巴斯克港，飓风过后。 照片：Radio-Canada / Yan Theoret

另一个巴斯克港居民吉勒姆（Jocelyn Gillam）在自家门前被海浪冲到一辆吉普车底下，差点被吸进涵洞，幸得邻居相救。镇上有大约二十栋房屋被彻底夷平，有些房子被整栋冲进海里。

爱德华王子岛也有一名居民死亡。岛上的供电网络承受了最高时速达170公里的强风的吹袭，大部分居民到星期一中午时仍然断电。公众被要求尽量不要出门，把道路让给救灾人员。

爱德华王子岛近年来最著名的景点之一“茶杯石”也在飓风中消失了。 照片：CBC/Submitted by Dale Paynter

新斯科舍省到星期一中午仍有将近18万人断电，许多学校因此停课。大部分政府机构今天也关闭。

因灾情严重，加拿大总理特鲁多取消了出席前日本首相安倍晋三国葬的计划，改由工业部长尚帕涅 (François-Philippe Champagne ) 代为出席。安倍在任的最后两年，尚帕涅是加拿大外长。安倍七月份遇刺时，他恰好在日本进行访问。

哈利法克斯市。许多树木被刮到，毁坏房屋和电线。 照片：La Presse canadienne / Darren Calabrese

特鲁多本周将前往灾区视察。他星期天晚在推特上发文说，他为巴斯克港遇难居民的家人和朋友感到心碎。他同时承诺为灾区提供一切必需的帮助。

（CBC News, CP，CTV, adaptation en chinois par Wei Wu）