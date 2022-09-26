- 主页
- 环境
加拿大政府为菲奥娜飓风采取设立匹配捐款，滨海小镇老妇被海浪卷走
飓风“菲奥娜”在刚刚过去的周末肆虐加东地区，造成严重损失。加拿大政府和红十字会宣布为灾区设立匹配捐款，在今后三十天内向灾区提供与公众捐款等额的救灾资金。加拿大军队被派往爱德华王子岛、新斯科舍省和纽芬兰省等地协助救灾。
纽芬兰省小镇巴斯克港(Port aux Basques)是受灾最严重的地区之一，星期六早上，当地一名73岁的居民从自家地下室里被海浪卷走。当时她正准备离家疏散。搜救人员在星期天下午找到了她的尸体。
另一个巴斯克港居民吉勒姆（Jocelyn Gillam）在自家门前被海浪冲到一辆吉普车底下，差点被吸进涵洞，幸得邻居相救。镇上有大约二十栋房屋被彻底夷平，有些房子被整栋冲进海里。
爱德华王子岛也有一名居民死亡。岛上的供电网络承受了最高时速达170公里的强风的吹袭，大部分居民到星期一中午时仍然断电。公众被要求尽量不要出门，把道路让给救灾人员。
新斯科舍省到星期一中午仍有将近18万人断电，许多学校因此停课。大部分政府机构今天也关闭。
因灾情严重，加拿大总理特鲁多取消了出席前日本首相安倍晋三国葬的计划，改由工业部长尚帕涅 (François-Philippe Champagne ) 代为出席。安倍在任的最后两年，尚帕涅是加拿大外长。安倍七月份遇刺时，他恰好在日本进行访问。
特鲁多本周将前往灾区视察。他星期天晚在推特上发文说，他为巴斯克港遇难居民的家人和朋友感到心碎。他同时承诺为灾区提供一切必需的帮助。
为加东菲奥娜飓风灾区捐款方式：
- 访问加拿大红十字会网站www.redcross.ca （新窗口）
- 拨打1-800-418-1111
- 向20222发送短信FIONA一次捐助10加元
（CBC News, CP，CTV, adaptation en chinois par Wei Wu）