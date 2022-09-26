加拿大自10月1日起取消入境新冠防疫限制。

除此以外，被取消的新冠防疫规定还包括使用ArriveCAN app提交健康信息，出发前或抵达后的病毒检测，隔离，出现症状后报告卫生部门等。

但是联邦卫生部长杜克罗（Jean-Yves Duclos）提醒说，取消入境防疫限制并不意味着加拿大的疫情已经结束了。这只是因为现在从境外传入的病毒对国内的病毒传播几乎没有影响。政府因此决定把人力物力放在更需要的地方。

上个星期，一些边境城镇的市长和议员写信给加拿大总理特鲁多和美国总统拜登，呼吁中止 没有必要的 入境限制规定，以帮助边境地区的经济复苏。

杜克罗说，政府在做出取消入境防疫限制的决定时考虑了他们的意见。

一共有15个加拿大市长、7个美国市长和16个加拿大议员签署了公开信。签名的议员除来自温莎的新民主党议员马斯（Brian Masse）外，其余都属于保守党。

（CBC News, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）