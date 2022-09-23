她叫珍妮弗.梅，或者梅倩琳：加拿大政府任命首位女性驻华大使

梅倩琳会说中文，曾在2000-2004年期间担任加拿大驻北京大使馆一秘，也曾在加拿大驻香港领馆工作过。她毕业于魁北克省拉瓦尔大学，主修政治学和德语。她在1990年进入加拿大外交部，曾在欧洲、亚洲和拉美地区的多个加拿大驻外使馆工作过。她从2019年开始担任加拿大驻巴西大使。

现在，加拿大的外长、驻美国大使和驻中国大使均为女性。

在梅倩琳之前的两任加拿大驻华大使都不是职业外交官。2019年被撤换的麦家廉（John McCallum）来自政界，曾担任移民部长，接替他的鲍达民（Dominic Barton）来自商界，曾担任麦肯锡咨询公司高管。鲍在去年12月离任。

一位没有透露姓名的加拿大官员在接受《环球邮报》采访时说，梅倩琳是属于 黑带级别 的外交官。在香港和泰国的工作经验使她对中国在印太地区的作用有很强的洞察力。

前加拿大驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques）对政府重新开始派职业外交官担任驻华大使感到高兴。他说，梅倩琳非常了解中国政治体制和文化。但是他也认为，中国目前的战狼外交使外交官的工作更困难，加拿大新大使将不得不调整自己以适应环境。她也将需要与其他国家的外交官协调合作，共同应对 中国最恶劣的一面，即霸凌和把职业外交当武器使用 。

（CBC News, Globe and Mail, adaptation en chinois par Wei Wu）