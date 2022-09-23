菲奥娜飓风来袭，加东居民需储备72小时基本物资

气象预报显示，哈利法克斯等新斯科舍省东部地区和爱德华王子岛的风速最高可达每小时140公里，在空旷的沿岸区域风力可能更大。新斯科舍省其他地区和新不伦瑞克省的风速将达到60公里到100公里，这已是可能造成断电的风力，尤其在树木尚未落叶的季节。

飓风的冷空气前锋已经给当地带来降雨，预计在飓风路线西侧，即新斯科舍省东部和爱岛东部地区，降雨量将达到100-150毫米，可能引发洪水。

降雨量示意图。 照片：(Ryan Snoddon/CBC)

加拿大飓风中心警告说，星期五夜间到星期六，新斯科舍省东部沿岸和圣劳伦斯湾将有大浪。海浪和风暴潮可能在这个地区，爱岛和新不伦瑞克省东部引起洪水。

大部分地区将在星期六早上涨潮时分水位最高。强风和大雨将在星期五夜间开始。菲奥娜飓风的破坏力异常强大，原因之一是它的持续时间。气象部门预测说，在加东的许多城镇，时速最高达100公里的强风将持续12个小时或更久。

菲奥娜的威力将从星期六晚上开始逐渐减弱。加拿大红十字会大西洋地区救灾部门经理兰吉尔（Ancel Langille）说，当地居民最好储备72小时的食物、常用药和基本生活用品，以应付停电和道路中断等不便。

加东地区应急热线 爱德华王子岛省：1-877-894-0385 新不伦瑞克省：1-800-561-4034 新斯科舍省：1-866-424-5620

（CBC News, Ryan Snoddon, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）