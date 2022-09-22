加拿大新增一家休闲航空公司，加拿大捷运今日首航

捷运航空公司（Canada Jetlines）总部设于安大略省密西沙加市，将提供每周两次从多伦多皮尔逊国际机场到卡尔加里国际机场的航班。

加拿大的航空公司行业目前主要有两大竞争对手，加拿大航空公司（Air Canada）和西捷航空公司（WestJet），此外还有几家廉价航空公司：总部设在埃德蒙顿的Flair航空公司，总部设在卡尔加里的Lynx公司（前身为Enerjet公司），以及西捷航空属下的廉价航空公司Swoop。这几家廉价航空公司的运营模式为低成本、无装饰。

捷运航空公司（Canada Jetlines）志在加入竞争，希望为高端休闲市场提供服务。捷运将自己定位于 面对全加拿大人，以价值为中心的休闲航空公司 （ all-Canadian, value-focused leisure carrier. ）。

目前捷运航空公司只有多伦多-卡尔加里的每周两次的定期航班，但他们计划发展国内和跨境的高端休假市场，不久将会提供飞往加勒比和其它北美地区的航班。

捷运航空公司目前只有一架空客A320，今年12月将加入第二架，计划到2025年将机群扩大到15架空客A320，每年增加5架飞机。

CBC News, adaptation en chinois par Beijia Lin