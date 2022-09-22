加拿大统计局普查报告：租房者比率增加；BC省的难以负担住房比率最高

这一统计报告显示，在2011年到2021的10年间，租房者人数增加了21%，买房者人数只增加了8%。

这一趋势在年轻人中尤为明显：在2011年，有大约44%的年龄在25岁-29岁的人拥有自己的住房，到2021年，减低到36.5%。在30岁-34岁这一年龄段，同比为从59.2%减低到52.3%

统计显示，居住在加拿大大城市中心地带的居民中，超过三分之一家庭要将收入的30%用于住房。

拥有房屋者和租房者的 代沟 也很明显，在2021年，56岁-75岁者占到拥有房屋者的41.3%，而25岁-40岁者则占了租房者的32.6%。

在过去5年中，租房者的平均住房费用从$910/月增加到$1,070/月；拥有房屋者的平均住房费用从$1,130/月增加到$1,240/月。

BC省的难以负担住房比率最高

该统计报告显示，不列颠哥伦比亚省租房者比率最高。并且也是难以负担住房比率最高的省份，为25.2%，安大略省紧接其后，这一比率为24.2%。

温哥华有近三分之一的家庭住在公寓式住宅中 照片：Ben Nelms/CBC

上述高比率主要是由于人们需要支付高房租居住在市区中心地带，多伦多市中心的难以负担的高房租住房比率为30.5%，温哥华为 29.8%。

不列颠哥伦比亚省大部分的首次购房者选择购买公寓式住房（Condo)，该省有许多家庭住在公寓中，温哥华比例最高，有近三分之一的家庭住在公寓中。

该省的租房者租住的公寓大部分是私人拥有的投资房。

CBC News, The Canadian Press，adaptation en chinois par Beijia Lin