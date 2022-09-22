逾期一年后，加拿大政府启动对《大麻法》的审查

这一审查本应在一年前进行。4年前的2018年10月，自由党取消了过去一个世纪来禁止使用及销售娱乐性大麻的规定，当时承诺在该法生效三年后进行审查。

根据《大麻法》，审查的重点将放在调查大麻合法化对青年健康和消费模式、对原住民及其社区的影响，以及家庭种植大麻的情况。

目前审查还将包括：审查《大麻法》对社会和环境的影响、对医用大麻合法化和监管的影响，以及对不同种族社区和妇女的影响。

联邦政府当时表示，制定《大麻法》是为了取代非法市场，保护加拿大人的健康。目前的审查也将对这两点进行评估。对《大麻法》的审查由一个独立的专家小组来进行。

前司法部副部长罗森伯格（Morris Rosenberg）将主持这一专家组的工作。其他小组成员的名单尚未公布。

该专家小组将听取来自社区公众、政府、原住民团体、青年团体、大麻行业代表和医用大麻使用者的意见。该小组还将听取公共卫生、药物滥用、执法和保健专家的意见。

过去四年来，大麻行业面临诸多批评，人们抱怨天价税收、扩张过度过速，儿童因误食大麻点心中毒，广告限制以及黑市泛滥等多种问题，专家呼吁进行审查和有效监管。

CBC News, daptation en chinois par Beijia Li