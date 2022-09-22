加拿大医学会主席警告：加拿大医疗系统面临巨大危机

拉方丹医生指出，最近渥太华，安大略西南部，魁北克和其它一些地区的医院急诊室由于医护人员严重短缺而关闭，以及多伦多，蒙特利尔等主要城市急诊室愈发漫长的候诊时间，违背了加拿大长期以来为公众提供及时医疗服务的承诺。

他说，我们担心医疗系统面临坍塌已经有一段时间，其实有些地方坍塌已经在发生。他还说，病人看不成病，这就意味着坍塌（collapse）。

他指出，第一线的医生处在不堪重负的情况下，过去的两年半中的大部分时间他们处在这一情况下。

新上任的加拿大医学会主席拉方丹医生（Dr. Alika Lafontaine） 照片：Submitted by Canadian Medical Association

拉方丹医生是阿尔伯塔省的麻醉医生，他是加拿大医学会的首位原住民主席。

加拿大各省有各自的审核医生以及审核海外移民医生资格，发放医生执照的规章制度，新任加拿大医学会主席拉方丹医生提出的建议之一是实行全国统一的医生执照发放制，这样就打破了各省间现存制度的障碍，将有利于医生灵活选择行医省份，特别有利移民来的海外医生的流动。这样做将会有助解决加拿大一些省份家庭医生严重不足的难题。

CBC News, John Paul Tasker，adaptation en chinois par Beijia Lin