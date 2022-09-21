【专访】从红色高棉小难民到魁北克自由党候选人，坤查伦：参政是希望回馈社区

魁北克自由党(PLQ)在北部Duplessis选区的候选人为坤查伦（Chamroeun Khuon） （新窗口），他来自柬埔寨，是一位牙医。

魁北克省选投票日设定在10月3日，坤查伦在忙碌的竞选日程中接受了加广中文台的采访。

1981年和家人一起抵达加拿大的时候，我只有八岁 —— 我们全家一起，逃离了红色高棉共产政权。加拿大接收了我们，社区给了我们很多的帮助，现在，我希望能够回馈社区。 引自 坤查伦

星期二（9月20日）坤查伦（Chamroeun Khuon）（左二）与四位其他政党在Duplessis选区候选人参与加拿大广播公司法语（Radio Canada）组织的省选辩论。 照片：Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

关注省选：具体政策与我们休戚相关

坤查伦毕业于拉瓦尔大学医学院，之后成为一名牙医，已经有超过二十年经验。

2019年，他开始对政治发生兴趣，并参与联邦新民主党（NDP）竞选活动。

他表示，促使他从政最重要的原因是，他希望这个社会可以更加公正，更加包容，更加重视气候变化。

采访中，他一再提醒亚裔社区，一定要关注政治，一定要参与政治，因为政治与我们休戚相关。或许亚裔中很多人觉得，政治离我们很远，谁当政并不那么重要。实际上，加拿大的省选有许多和民众切身利益相关的政策。比如，教育、医疗、及经济政策，都是省政府管辖。

我想说的是，民主自由对我非常非常重要。很多人可能没有意识到，投票是一种特权，我们不能习以为常。或许我们没有水晶球能够预言政策的效果，但我们必须有目标，以提升社区的生活水准。从这点上来说，我们都应该投票，表达意见。 引自 坤查伦

他还特别希望，有更多亚裔年轻人站出来参与政治，参与魁北克社区。

坤查伦表示，他非常喜欢与选区的民众以及机构见面。 照片：Radio-Canada / Chamroeun Khuon / Facebook / PLQ

魁省自由党：反对96号法案

提及受到华裔社区广泛关注的魁北克《新法语宪章》（96号法案）。

坤查伦表示，在省议会就该法案投票中，自由党是投了反对票的，反对强迫性削弱英语教育。

我非常支持大家学好法语，因为这真的很重要 —— 你要融入社区，参与社区活动，就一定要学好当地的语言。但是，与此同时，人们必须可以选择，比如进入CEGEP或是进入大学，学生们应该有机会选择学习的语言，这是自由党的立场。能够使用多种语言是一种丰富，而不是弱项。 引自 坤查伦

他还表示，选择代表自由党参选，因为自由党的价值观就是团结，站在一起将令我们更强大。

医疗与环保

坤查伦在采访中特别强调，提高医疗服务质量和环境保护政策是他竞选中非常看重的两个方面。

魁省自由党希望能够解决目前大家关注的医疗系统人手短缺的问题。目前，魁省的医生、护士、药剂师都短缺。

他介绍说，自由党提出的解决方案是，重新招聘那些医疗领域的退休人员，通过良好的收入等吸引他们重新出山。

而长远看，他们计划在学院、大学增加医学领域的学生人数，以解决长期的问题。

此外，他个人对环保问题非常关注，因为这 涉及到我们孩子们的未来 。魁省自由党在竞选纲领中提出，21世纪的“环保经济政策，ÉCO”，承诺如果当选，将投资一千亿加元，增加可再生性能源，并保护经济发展。

困境令我更加强大

每一个移民背后，都有一个独特的故事。

采访中，坤查伦向加广中文详细讲述了他的父母带着四个年幼的孩子逃离红色高棉政权的经过。

红色高棉统治时期，坤查伦一家人连饭也吃不饱，于是决定逃离。到了红色高棉统治的后期，越南侵略了柬埔寨。

越南占领期间，不再给民众发放旅行的证件，边境上安排了很多巡逻兵，甚至还埋了地雷。一家人曾两次试图逃离，都没有成功。

之后，他父亲带着两个大一些的男孩子先跑，终于成功穿过边境，逃到了泰国。

几个月之后，他的妈妈带着他们两个小的再次尝试逃离。他们说服了一位常在柬埔寨和泰国之间运输牛饲料的朋友，帮助他们偷越国境。

他回忆说： 那位朋友把我们藏在干草堆下面，当时，每一辆进出边境的车都是要经过检查的，但那位朋友很聪明地选择了换岗的时间点通过，而且，那个卫兵认识他，所以，没有检查就放行了。我们其实在泰国只待了几个月，幸运地被加拿大接收－但我的感觉，却像是待了好几年那么漫长。我来到了魁北克，再也没有离开。

坤查伦表示，他的父亲在柬埔寨是一位护士，但是，到了加拿大，一切要从头开始。