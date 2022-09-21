多伦多殉职警官安德鲁.洪的追悼会：“你一直是、永远是我一生最爱。”

洪警官的灵柩。 照片：La Presse canadienne / Frank Gunn

9月12日，大多地区密西沙加和米尔顿发生枪击案，洪警官是三名遇难者之一，享年48岁。他在警界服务22年，其中大部分时间是在多伦多警察局的摩托警队。他身后留下父母、妻子和一儿一女。

他的女儿、妻子和一些同事、上司在追悼会上先后致辞。在他们口中，洪警官是一个热爱自己的家庭和工作的人。他是一个 温柔的大块头 ，总是让周围的人感到温暖。他酷爱摩托和大型机械，喜欢动物，烹饪，星球大战和电玩。女儿米娅说，无论她参加什么体育比赛，父亲永远是那个喝彩声音最大的人。

洪警官的妻子儿女走过他的摩托。 照片：La Presse canadienne / Frank Gunn

明天是洪警官与妻子杰妮结婚21周年纪念日。她在致辞中说，家人每天都在想他。 安德鲁，如果你在听的话，我想要你知道，你一直是、也将永远是我一生的最爱。纪念日快乐。

多伦多代理警察局长拉默（James Ramer）在追悼会上告诉洪警官的家人说，他们的儿子、丈夫和父亲也是一个可亲的同事和深受爱戴的良师，他谦逊、善良而充满力量，多伦多警察将永远怀念他，并以他为榜样。

安大略省长福特（Doug Ford）也在追悼会上致辞。他说，洪警官几乎把他一生的一半时间贡献给了警界。在过去22年中，他一直是一个尽忠职守、受人尊敬的警察。

（CBC News, Adam Carter, adaptation en chinois par Wei Wu）