加拿大原住民人口达180万，增长率为非原住民的两倍。

加拿大统计局说，原住民人口增长快，一方面是因为出生率高，另一方面，社会环境的变化和人口普查提问方式的改变也使更多的人愿意承认自己的原住民血统。

统计数据还显示，加拿大原住民人口也比非原住民人口更年轻。2021年，原住民的平均年龄为33.6岁，非原住民人口的平均年龄为41.8岁。

在三大类加拿大原住民中，因纽特人口最年轻，平均年龄为28.9岁；其次是第一民族，平均年龄为32.5岁；然后是梅蒂斯人，平均年龄为35.9岁。

属于55-64岁年龄段的原住民占工作年龄（即15-64岁）人口的17.2%。这个比例在非原住民工作年龄人口中占22%。

超过四分之一的原住民人口在14岁以下。 照片：Radio-Canada / Delphine Jung

14岁及以下的少儿人口在原住民当中的比例也更高，超过了四分之一（25.4%），在非原住民人口中仅为16%。

但是生活在寄养中心、单亲家庭和低收入家庭的原住民少年儿童的比例也高出非原住民少年儿童。加拿大全国寄养服务机构中的原住民少年儿童比例超过一半（53.8%），而原住民在所有加拿大14岁及以下人口中仅占7.7%。

2021年，有24.6%的原住民孩子（14岁及以下）生活在低收入家庭，这个比例在非原住民加拿大孩子当中占11.1%。

（CBC News, Peter Zimonjic, adaptation en chinois par Wei Wu）