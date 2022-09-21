普京宣布部分动员令，并支持乌东四州公投加入俄罗斯

另外，俄罗斯法律规定义务兵不出国作战。但是如果乌东四州被宣布为俄罗斯领土，这项法律就可以被绕过。继续服役的合同兵和被部分动员令纳入现役的30万预备役军人加起来，大约可使俄罗斯在乌克兰战场上增加五十万人的兵力。

二战结束后，俄罗斯先后入侵捷克和阿富汗，出兵叙利亚，发动车臣战争及其他军事行动，但是发布动员令还是第一次。

网民上传的照片显示，普京发布部分动员令后，从他的家乡圣彼得堡到芬兰边境口岸的公路上排起了长长的车龙。另外，莫斯科到土耳其伊斯坦布尔、迪拜和亚美尼亚首都埃里温的机票被抢购，到埃里温的机票从一天前的9200多卢布飙升至8万2千多卢布。

乌克兰总统泽连斯基在他每天的视频讲话中介绍了联合国大会、乌克兰的外交活动和在刚刚被解放的地区披露出的俄军暴行。他在讲话结束前简短地表示，乌克兰将专注于自己的目标，其立场不会因某个地方发出的噪音或什么公告发生改变。

俄罗斯部分动员令对全球股市的影响似乎比对泽连斯基更大。俄罗斯股市大跌，其MOEX指数的跌幅超过9%。石油和天然气价格上涨。莫斯科交易所宣布从10月3日起暂停英镑交易。

在乌克兰东部，由俄罗斯任命的卢甘斯克、顿涅茨克、扎波罗热和赫尔松的官员宣布将在9月23日至27日举行入俄公投。