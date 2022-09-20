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第77届联合国大会召开, 古铁雷斯：我们的世界处于险境
第77届联合国大会星期二（9月20日）在纽约召开。联合国秘书长古铁雷斯（Antonio Guterres）在开幕式讲话中警告说，我们的世界充满危机并处于瘫痪状态。
他提到俄乌战争，极端气候，发展中国家的财政状况和新技术带来的挑战，而陷入
功能障碍的世界各国没有能力或没有意愿直面威胁人类和地球未来的危机。
本届联大是新冠疫情爆发以来各国领导人和代表第一次齐聚一堂。大约一百五十位国家领导人将在会上发言，其中包括无法分身前来的乌克兰总统泽连斯基。除了疫情期间的两次大会外，发言的领导人按惯例必须亲到现场。俄罗斯因此反对破例让泽连斯基通过视频发言。但是联合国大会上周五进行表决，投票决定允许泽连斯基发言。
作为大国领袖，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京的缺席格外引人注目。
许多国家的领导人都参加了星期一的英国女王葬礼，这使联合国大会的日程安排不得不作一些变动。美国作为东道国，总统通常第二个发言。但是这一次，拜登的发言被挪到了星期三上午。
（AP, AFP, adaptation en chinois par Wei Wu）