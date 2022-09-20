第77届联合国大会召开, 古铁雷斯：我们的世界处于险境

他提到俄乌战争，极端气候，发展中国家的财政状况和新技术带来的挑战，而陷入 功能障碍 的世界各国没有能力或没有意愿直面威胁人类和地球未来的危机。

本届联大是新冠疫情爆发以来各国领导人和代表第一次齐聚一堂。大约一百五十位国家领导人将在会上发言，其中包括无法分身前来的乌克兰总统泽连斯基。除了疫情期间的两次大会外，发言的领导人按惯例必须亲到现场。俄罗斯因此反对破例让泽连斯基通过视频发言。但是联合国大会上周五进行表决，投票决定允许泽连斯基发言。

作为大国领袖，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京的缺席格外引人注目。

许多国家的领导人都参加了星期一的英国女王葬礼，这使联合国大会的日程安排不得不作一些变动。美国作为东道国，总统通常第二个发言。但是这一次，拜登的发言被挪到了星期三上午。

（AP, AFP, adaptation en chinois par Wei Wu）