减少移民不是好主意: 民调显示魁北克人在移民接收上意见相当统一

根据公民议政组织 选举罗盘 在过去两周内进行的一项民调，80%的魁北克省人认为应该增加该省每年接收新移民的数量，至少也要保持目前的水平。细分起来，33的受访者认为应该稍微增加一点，28%主张保持目前水平，还有19%认为应该大幅度增加。

希望减少（包括大幅度减少和略微减少）移民的人只占16%，还有4%表示 不清楚 。

如果说各政党在移民问题上有什么观点一致的地方，那大概就是要向联邦政府争取更多的接收移民的自主权。但是选举罗盘的民调显示，五分之一的魁北克人认为联邦政府应该拥有更大的决定权，29%愿意维持现状。二者相加略超半数（51%）。认为联邦政府应该放权的人占到44%。

在魁北克省谈移民接收一定会触及法语保护和移民法语化的问题。在这个问题上，魁北克人的分歧也比较大。例如对96号法案中规定的新移民落地半年后就必须用法语沟通，46%的人赞成，37%的人反对，15%的人中立。

魁北克各政党主张每年接收移民的数量

魁北克党（PQ，又译魁人党）：35000

魁北克未来联盟（CAQ）：50000

魁北克保守党（PCQ）50000

魁北克自由党（PLQ）：70000

魁北克团结党（QS）：60000-80000

(Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)