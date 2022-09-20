加拿大议会复会第一天，政府提交儿童牙医保险法案。

总理特鲁多上个星期已经介绍了这些措施的主要内容。根据卫生部长杜克罗（Jean-Yves Duclos）今天提交的C-31法案，需要儿童牙医保险的父母需向加拿大国税局提交申请，证明他们的孩子没有私人牙医保险，并提供牙科治疗的账单。报销数额视申请人的家庭收入而定，最高为一年650加元。如果该法案通过，第一批支票可在12月寄出。

向低收入租房者提供一次性500加元补贴的内容也包括在C-31法案内。另外，自由党政府今天还提交了关于提高半年GST退税额的C-30法案。

总理特鲁多和保守党领袖普瓦列弗尔。 照片：La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

自由党众议院议长霍兰德（Mark Holland）在议会复会之际呼吁议员们在发言时尊重别人，并专注于实际问题和解决方案，避免玩心机，耍嘴皮或说大话。

新当选的保守党领袖普瓦列弗尔（Pierre Poilievre）以言辞激烈好斗著称。许多人等着看他与总理特鲁多在众议院过招。但是特鲁多目前在纽约出席联合国会议，本周四才会回到众议院。

（CBC News， adaptation en chinois par Wei Wu）