加拿大八月通胀率降幅超过专家预期，但食品价格仍在上升。

今年刚入夏时，加拿大的通胀率一度达到8.1%，为将近四十年来最快增速。

八月的汽油价格比前一个月下降9.6%，为2020年4月以来最大单月降幅。交通（+10.3%）、住房（+6.6%）、耐久产品（+6%）和消耗品（+10.8%）的价格涨幅也在放缓。

但是食品价格与去年同期相比上涨了10.8%，为1981年以来的最快涨幅。加拿大统计局说，食品供应仍然受到极端天气，高成本，俄罗斯侵乌和供应链受阻等因素的影响。

几种食品的价格涨幅（2021年8月-2022年8月） 调味料，香料和醋： 17.2% 烘焙产品：15.4% 无酒精饮料：14.1% 新鲜水果：13.2% 糖果和甜食：11.3% 鱼和其他水产：8.7% 乳制品：7% 肉类：6.5%

加拿大银行的目标是通胀率不超过3%。面对7%的通胀率，可以预见加拿大银行还会进一步上调基准利率。

（CBC News, Pete Evans, Radio-Canada, Stéphane Bordeleau, adaptation en chinois par Wei Wu）