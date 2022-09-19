七十年职守终告结束：英国为女王伊丽莎白二世举行国葬

伦敦时间上午11点，葬礼在伦敦西敏寺举行，包括王室成员和各国来宾在内有两千多人出席。一个小时后，女王灵柩从西敏寺被徒步护送至2.5公里外的威灵顿拱门，在灵车到达温莎后，护灵队伍再次步行4公里至城堡，先后在沿途民众的注视下缓缓行进了数小时之久。

沿途民众。 照片：Reuters / Carl Recine

白金汉宫说，女王生前曾多次与有关人员讨论自己葬礼的细节。

在公众面前出现和被围观是她的职责之一。曾有一个王室成员形容自己如同 生活在金鱼缸里 。从这个意义上讲，直到在温莎城堡圣乔治教堂的第二个葬礼仪式结束，伊丽莎白二世七十年的 职业生涯 才真正画上了句点。

很少有人像女王一样把自己的承诺遵守到底。也几乎没有其他领袖像女王一样在去世后受到如此爱戴。 引自 坎特伯雷大主教

从西敏寺到威灵顿拱门，女王灵柩由一个一百多人的水兵方阵护卫，她的儿子、女儿和孙子走在后面，他们的配偶和其他王室成员乘车跟随。后面的队伍由四名加拿大皇家骑警打头，红衣黑马，格外醒目。在街道两旁守候的人群中也有加拿大人。CBC记者遇到了一对专程从BC省去英国送别女王的中年夫妇。

在温莎城堡圣乔治教堂，灵柩上的王冠、权杖和宝球在八百多名来宾的注视下被逐一移走，唱诗班最后一次为女王唱起《天佑吾王》。歌声中，她的长子、刚刚继位的查尔斯三世的眼里泛起泪光。

查尔斯三世在女王葬礼上。 照片：Reuters / HANNAH MCKAY

大部分外国来宾在西敏寺的仪式结束后离去。在温莎城堡圣乔治教堂的仪式结束后，女王的家人单独聚会，向她告别。她随后和丈夫菲利普亲王一起被安葬在圣乔治教堂的皇家墓穴内。菲利普亲王去年4月去世，但夫妇俩曾经约定，无论谁先走一步，都要等对方去世后再一起下葬。

参加送灵的加拿大皇家骑警。 照片：Getty Images / AFP / Marko Djurica

英国政府和民众的十天悼念到此结束，但是王室成员的哀悼期还将继续七天。

1952年2月6日，25岁的英国公主伊丽莎白继位，成为伊丽莎白二世。本月6日， 即在整整七十年零七个月之后，她最后一次履行女王公务，与新任英国首相特拉斯（Liz Truss）会面。此后两天，她的健康急剧恶化，于9月8日去世，享年96岁。

伊丽莎白二世继位时25岁。 照片：Radio-Canada