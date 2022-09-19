【分析】温哥华市选，选票将印上多位候选人的中文名字，为何引发争议？

上星期五，BC省法院就温哥华市政选举的选票上是否允许加上非拉丁语之外语言名字，比如中文、波斯文、越南语等，做出了裁定。

法官温纳姆（James Wingham）表示，由于时间紧迫，无法公平充分地审理温哥华首席选举官员对15位候选人的质疑，他因此决定，先允许他们使用中文或波斯语名字，等市选结束后再重新开庭听取双方陈述。

来自伟景温哥华（Vision Vancouver）、担任市学务委员超过20年的黄伟伦（Allan Wong） （新窗口）就是其中一位要求在选票上印上自己中文名字的候选人。

竞选温哥华学务委员的黄伟伦。 照片：Radio-Canada / Vision Vancouver

他在接受加广中文台采访时表示，自己出生在加拿大，父母来自香港。从出生起，父母就给他起了这个中文名字。可以说，中文的名字正是他身份的一部分。

我同意法官裁定需要更多时间来讨论这个话题。作为学务委员，我多年强调的一个议题是，希望学生们在温哥华学校系统中感觉有归属感，对个人文化背景带来的东西，比如名字或是食物，能感到坦然，感到骄傲。所以，经过反复考虑，我最终还是决定在选票上上我的中文名字。 引自 黄伟伦

在这15位候选人中，有9位属于非党派联盟（NPA Vancouver），不过，至截稿时为止，该党并没有回复加广中文台的邮件，就裁定做出评论。

但在脸书上，他们上传了一个视频 （新窗口），多位候选人在镜头前庆祝法官的裁定，称 温哥华是个多元文化的城市，非常感谢可以在选票上印上多元文字的名字 。

选票上出现非拉丁名字争议在哪里？

时事评论员昌西在接受加广采访时表示，多元文化的加拿大，选民来自不同语言和文化背景。对于华裔选民来说，政治人物有一个中文名字已经不是什么新鲜事了，不过，要把这个名字印制在选票上，似乎给选举程序提出了一个新的挑战。

以温哥华市选为例，此前，仅在2018年允许候选人Brandon Yan (甄念本) 在选票上使用中文名字。

根据《温哥华宪章》，允许候选人在选票上需使用其法定姓名或 惯用名 。 但也表示， 如果提名文件中提交的惯用名不是该人经常用的姓名，则允许首席选举官就此提出质疑 。

上周，温哥华首席选举官萩原向法院提出申请，要求禁止15名候选人在选票上使用中文和波斯语书写的 惯用名 。

资深媒体人施雅芳。（本人提供） 照片：Radio-Canada / submitted by Yafang Shi

来自多伦多的记者、活动人士施雅芳在接受加广采访时表示，在多伦多地区华人选民比例高的选区，有些非华裔候选人给自己取一个中文姓名，尽管不是在注册参选时加中文名，但在宣传资料上或竞选活动中使用中文名。

对这类候选人来说，这不是文化身份的表达，而是一种竞选策略，是为了向华人社区表示友好，便于拉票。如果这些候选人/政党真正关心华人社区或其他族裔社区，他们应该做的是认真倾听华裔或其它族裔选民的声音，关注他们关心的议题，提出解决这些议题的切实可行政纲。 引自 施雅芳

黄伟伦表示，选票上加入非拉丁文的名字不应该是个大问题，他个人反对的是，仅仅为了华人的选票，就把名字变为几个中文字，这令他不安。

但他也解释说，从长远看，如果候选人有个中文名字，并对这个名字有了真实的情感，他也觉得没问题。

这15位候选人中，有几位本身是华裔，从出生起就有自己的中文名字，有些是与华裔有深厚的关联，因而取了中文名字，还有一类只是把英文名字按照发音翻译为中文。

使用中文名字的效果如何？

目前，加拿大没有数据或统计表明，使用中文或是其他非拉丁语名字参选，会给候选人带来什么样的影响。

黄伟伦对记者坦率表示，选票上使用中文名字很可能会给自己的竞选 带来伤害 ，可能会带来反效果。

这个议题出现后，我就收到了一些邮件，基本是建议我，专注于选举议题，而且说，你在加拿大，每个人都是用拉丁语名字，是一种公平。我很快回信给他说，我同意你的意见，这原本不该是个问题。让我们回归选举议题和计划。所以，我有一种感觉，就是有人对此抱有负面印象。 引自 黄伟伦

根据自己在过往两次全国大选与数次联邦补选的经历，昌西认为，在选票上的名字的书写方式，事实上并没有那么重要。

不论是拉丁字母写成的名字，还是由任何文字写成的名字，本质上都不会改变候选人的政治纲领、个人品行、以及最重要的，他们是否具备担任公职的能力。 引自 昌西

他还介绍说，加拿大的中文政治语境当中，政治候选人使用的中文名字常常并不是他们真实姓名的直接音译，而是经过了中式命名化后的产物，例如副总理方慧兰（Chrystia Freeland）、新民主党党领驵勉诚（Jagmeet Singh）、以及新上任的保守党党领溥礼瑞（Pierre Poilievre）。这种做法来自于早期加拿大中文传媒的习惯，随后又被候选人的竞选团队发掘使用，以拉近与中文使用者的距离，并期望获得支持。

投票应该看什么？

施雅芳提醒华裔选民，不应该自动投票给有中文姓名的候选人，而是应该认真了解候选人的资历、服务社区的经历、政纲等等，把珍贵的一票投给有真正服务社区热情、真正关注社区关心的议题，并提出解决社区问题切实可行政纲的人。

昌西认为，在今天的政治选举当中，候选人和他们的团队应该将精力放在与所有选民在日益多元化的语境和环境下沟通，这包括建立值得信赖的沟通渠道，适当的广告投放策略与文案，以及寻找到对于选举最关键的议题及解决方案。在这些更加重要的问题面前，选票上的名字并不是最优先的事项。

在过往的选举中，竞选团队通常以印有候选人名字和序号的卡片或者贴纸，来克服可能会存在的语言障碍问题。

黄伟伦最后表示，我希望，在选票上是否使用了非拉丁文名字不会成为人们投票的原因。大家应该为候选人的立场，主要的议题而投票。比如，我多次提出的建立学校体系的归属感。

他也介绍说，感觉本届竞选更加具有挑战，主要是这两年，温哥华出现新的政党，新的候选人，竞争愈发激烈了。

加拿大西岸温哥华市将在10月16日举行市政选举 （新窗口）。

上周五晚间，以抽签的方式，决定了候选人在选票上的排名顺序。

本次市选将选出新一届的一位市长、10位市议员、7位公园局委员、以及9位学务委员。