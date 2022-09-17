选票上是否能印候选人的中文名字？BC省法院作出判决

根据温哥华市的规定，市选候选人可以用他们的法定姓名或惯用姓名在选举委员会登记，但是首席选举官在对他们选用的惯用名有疑问时有权提出质疑。萩原本周向法院提出申请，要求禁止15名候选人在选票上使用中文和波斯语书写的惯用名。

在英语姓名以外，他们当中有2人加上了波斯语惯用名，13人加上了中文惯用名。写中文名的候选人当中有华裔，也有人是把自己的英语名字写成中文，例如戴夫.帕辛（Dave Pasin），或者根据英语名的发音取了一个中文名字，例如傅爱德（Fred Harding）。

温哥华市选将于10月15日举行。审理此案的温纳姆（James Wingham）法官说，由于时间很紧，现在来审理首席选举官的质疑对候选人是不公平的。他因此决定先允许他们使用中文或波斯语名字，等市选结束后再重新开庭听取双方陈述。

在判决下达前接受媒体采访的当事候选人及所属党派都对萩原的质疑表示不满或不解，但其立场并不完全相同。伟景温哥华在法庭判决前发表声明说，该党旗下的两名候选人 – 黄伟伦和巴尔泽加里 – 对可能无法分别用中文和波斯文把自己的名字印在选票上感到失望。

但是伟景温哥华同时也指责那些凭空给自己加上一个中文名字的候选人是在通过 文化侵占 的不公正手段来争取更多选票。

温哥华无党派联盟的市长候选人哈丁（Fred Harding）说，他的中文名字傅爱德可不是凭空变出来的，这个名字他用了很多年，因为他妻子那边的亲戚全是华人。哈丁的妻子张咪出生于黑龙江，是一名歌手和演员，曾获1990年中央电视台青年歌手大奖赛通俗唱法冠军。

另一位候选人马陈小珠则说，在选票上同时写上她的英语名字和中文名字对她来说非常重要，因为她的名字是父母给她取的，是她的身份认同的一部分，这样做并不是为了争夺选票。

提交非拉丁字母惯用名的十五名候选人：

Harding, Fred 傅爱德 (NPA)

Allan, Elaine 伊艾倫 (NPA)

Barzegari, Honieh هانیه برزگری (Vision Vancouver)

Bhayani, Cinnamon 芯娜萌 雅妮 Barzegari, Honieh هانیه برزگری

Bonamis, Iona 陶思穎 (OneCity)

Charko, Ken 肯·查克 (NPA)

De Genova, Melissa 鄭慧蘭 (NPA)

Lee, Morning 李會民 (NPA)

Truong, Tesicca 張慈櫻 Trương Từ Anh (Forward with Kennedy Stewart)

Zarrabian, Arezo 蘇勵安 (NPA)

Pasin, Dave 戴夫·帕辛 (NPA)

Aggarwal, Rahul 羅家衛 (NPA)

Kljajic, Milan 夏•米男 (NPA)

Mah, Suzie 馬陳小珠 (COPE)

Wong, Allan 黃偉倫 (Vision Vancouver)

（CP, CBC, Winston Szeto, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）