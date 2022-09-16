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乌东伊久姆发现墓穴群，为90年代波黑战争以来最大
在乌克兰军队刚刚收复的东北部城市伊久姆，人们在城市附近的树林里发现了一个墓穴群。调查人员目前已清点出445具尸体。这是自上世纪90年代波黑战争以来规模最大的墓穴群。绝大部分死者是平民。
他们当中有些人被枪杀，有些人死于炮击或飞机轰炸。有些尸体有明显的虐待痕迹，手被捆绑在背后，或者脖子上还绕着绳子。伊久姆所在的哈尔科夫州的检察官办公室、国际调查人员和乌克兰警方已经开始进行调查。
乌克兰全国警察总监克莱门科（Ihor Klymenko）说，鉴别每个死者的死因将不会是短时间能够完成的。因为这些尸体三月份就被埋在那里了。
乌克兰政府负责失踪人口调查的官员科滕克（Oleg Kotenko）说，有一家人的尸体被发现，其中有一个孩子。一些邻居目击他们被杀害，并埋葬了他们。
许多墓穴前插着简陋的十字架，上面写着关于死者的信息。科滕克说，那些没有标识的墓穴埋的是在街上找到的尸体，有许多人死于饥饿。
他还说，伊久姆城里还有其他没来得及挖掘的墓穴，因此目前还不能确定死者人数。
联合国人权高级专员办公室已表示将派一个调查小组前往伊久姆。
乌克兰总统泽连斯基在网络平台上发布了一组墓穴照片。他在星期四晚间的电视讲话中说，全世界都应该看到真正发生的事，看到俄罗斯占领导致的后果。
布查，马里乌波尔，不幸的是，现在又加上伊久姆。俄罗斯给所到之处带去死亡。它必须被追究责任。
（AFP，AP, adaptation en chinois par Wei Wu)