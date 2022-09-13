儿童牙医保险，退税和房租补贴：特鲁多宣布应对高通胀新措施

特鲁多说，议会秋季复会后，政府将向众议院提交一项帮助加拿大中产阶层和工薪阶层的法案，今天宣布的措施是该法案的一部分。

联邦政府将提高六个月的GST退税额度。目前有大约1100万加拿大人可获得这项退税。新措施如果在议会获得通过，他们当中的单身者将可多退回234加元，有子女的夫妇可多退回467加元，老年人可多退回大约225加元。

2020年，联邦政府与各省政府联合推出为期八年、耗资40亿的加拿大住房福利项目(CHB)，为低收入租房者提供补贴。特鲁多今天宣布一次性增加补贴：年收入在2万加元以下的单身者和年收入在3万5千加元以下的家庭，如果房租支出达到收入的30%，即可领到最高500加元的一次性补助。

另外，没有牙医保险的12岁以下儿童，如果生活在年收入9万加元以下的家庭，在今后两年中每年可报销最高650加元的牙医费用。特鲁多表示，牙医保险将在2023年底以前扩大到老年人、残疾人和18岁以下人群，在2025年以前扩大到全民。

今年早些时候，新民主党与自由党达成一项合作协议，承诺在2025年6月以前这段时间里支持在众议院处于少数的自由党政府通过信任投票，作为交换条件，自由党必须实施至少两项新民主党提出的政策，即房租补贴和牙医保险。

今天宣布的措施还需要在议会获得通过才能正式实施。但是有新民主党助力，相关法案的顺利通过应无悬念。

（CBC News, Peter Zimonjic, adaptation en chinois par Wei Wu）