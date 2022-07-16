【报道】蒙特利尔“奇幻电影节”开幕：华裔导演吴宇森获终身成就奖，婉拒媒体采访

第26届蒙特利尔奇幻电影节（Fantasia Festival （新窗口）7月14日正式拉开帷幕。

它是北美最大的类型片电影节，通常会放映恐怖、科幻、奇幻片、动作片，Cult片等。

电影节将会一直持续到8月3日。

蒙特利尔市区中心的奇幻电影节海报。 照片：Radio-Canada / Domenico Pasquarelli

电影节策展人尼古拉斯.阿尚布（Nicolas Archambault）接受加广中文台记者采访时表示，非常兴奋，在疫情两年之后，奇幻电影节首次完全回归剧场。

我非常想念剧场的气氛，和观众交流的氛围。过去两年，我们不得不做出一些调整，适应疫情 —— 所以，非常开心，电影节重回了康卡地亚大学的剧场。 引自 尼古拉斯.阿尚布

他呼吁喜欢亚洲电影和类型片的观众一起加入。

今年电影节的开幕影片是《北极星， POLARIS》 （新窗口），出自加拿大导演KC Carthew，是一部生态动作片。

而闭幕电影来自韩国的《下一个素熙，Next Sohee》 （新窗口），导演郑朱莉（July Jung）与影星裴斗娜合作，讲述一名警察调查少女死亡的故事。

该片入围戛纳国际电影节影评人周单元，并作为影展的闭幕片。影片在戛纳放映时，曾赢得观众起立鼓掌7分钟。导演郑朱莉也会来到现场。

吴宇森获终身成就奖

本届奇幻电影节推介的一个重头节目是，华裔导演吴宇森（John Woo） （新窗口）得到了终身成就奖。之前，墨西哥大导演吉勒莫.德尔托罗（Guillermo del Toro)也曾现身蒙特利尔，接受这个奖项。

周六下午3点，吴宇森将会在蒙特利尔的现场举办 大师公开课 ，免费入场。

电影节期间，还将播放吴宇森的旧作《变脸》和《辣手神探》。

另一部展映片还包括杜琪峰1993年的作品《东方三侠》，梅艳芳、杨紫琼、以及张曼玉主演。

吴宇森获得这项荣誉是非常容易的决定。他是位传奇导演，对亚洲乃至世界电影都影响至深。九零年代中期，是他的一系列作品，开启了奇幻电影节。我等不及想和他见面。 引自 尼古拉斯.阿尚布

在奇幻电影节官方介绍称，吴宇森的名字定义了动作片，就如同希区考克定义了悬疑片，或者是卓别林定义了喜剧片。

而在今天下午的大师公开课中，他将讨论其独特的电影制作风格，他从香港到好莱坞的旅程，把亚洲电影带入西方观众的主流以及影响。

婉拒媒体采访

不过，令本地媒体有些遗憾的是，吴宇森的团队已经表示，他不会接受媒体专访，也不会召开媒体见面会。

阿尚布表示，这是吴宇森的选择，自己不了解具体的原因。作为电影节，他们当然希望他能够更多和媒体见面，和大家聊聊。

吴宇森今年76岁，是享誉全球的电影导演、编剧、和监制。他从上世纪七零年代步入香港影坛，1986年执导的《英雄本色》开创黑社会英雄片先河，随后还出品了《喋血双雄》（1989）、《辣手神探》（1992年）等脍炙人口的港片。 1990年代中期，他应邀进入好莱坞，拍摄了《断箭》、《变脸》、《碟中谍2》等影响好莱动作片的作品。 他于2009年得到威尼斯国际电影节的终身成就奖，是获得这项荣誉的第一位华裔导演。 目前，他正在拍摄一部好莱坞制作《沉默的夜晚》。

蒙特利尔奇幻电影节策展人阿尚布（Nicolas Archambault)。 照片：Radio-Canada / Fantasia Festival

韩国电影一枝独秀

大约有25部日本剧情片、动画片、以及短片参与今年的奇幻电影节，当中包括日本喜剧怪才导演三木聪的两部最新作品，《便利店故事 （新窗口）》和《大怪兽的善后处理》。

相较之下，今年奇幻电影节展映的韩国剧情长片、动画、以及短片多达63部，再次显示其电影工业的活跃，几乎未受疫情影响。

阿尚布表示，观众喜欢韩国电影，韩国电影业也是最为活跃和令人瞩目的，享有世界性声誉。

此外，还会有十多位韩国导演会前来蒙特利尔，参加奇幻电影节盛会。

2018年，本台曾经专栏介绍的影片《魔女1》，女主角金多美 （新窗口）获得了当年的最佳女主角。

今年，朴勋政执导的《魔女2》 （新窗口）将在奇幻电影节上上映。

阿尚博表示，疫情期间，挑选影片变得更加不容易，他们不同地区团队在选片过程中也遇到了困难，如大陆和香港电影还受到审查方面的影响。

他推荐藏族年轻导演久美成列的剧情长片处女作《一个和四个》 （新窗口），讲述一位护林员和四位盗猎者的故事，曾入围去年的东京国际电影节主竞赛单元。

台湾唯一一部剧情长片是《素还真》 （新窗口），布袋戏奇幻冒险片，导演黄强华是著名台湾布袋戏家族的第三代。

《辣手神探》预告片

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