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BC省医疗保护法违反宪法吗？省上诉法院维持下级法院原判
BC省上诉法院星期五（7月15日）作出维持省高院原判、对布莱恩.戴（Brian Day）医生上诉不予受理的决定。这项裁决涉及该省患者是否可以为避免长时间等待而寻求私营医疗服务，受到广泛关注。
他的诉讼主要针对BC省医疗保护法的两项条款，一项禁止医生向患者收取高于该省公共医疗保险报销标准的费用，另一项规定凡是公共医疗保险已经涵盖的治疗，就不能再售卖相关私营医疗保险。
戴医生认为这两项条款限制了患者使用私营医疗服务，导致他们不得不在公共医疗系统内忍受漫长的等待，他们的关于生命与安全的宪法权利因此受到损害。
BC省上诉法院的判决说，长时间等待治疗确实损害了一些患者的生命安全宪法权利，但是这种损害在基本公正原则下是可以被允许的。原告所质疑的法律条款是为了保障医疗服务的公平，防止出现一种获得治疗与否取决于财富的双重医疗系统。
戴医生和BC省政府的诉讼从2009年开始，已经打了十几年。BC省高等法院在2020年9月判决他败诉。他早已表示要把这场官司打到加拿大最高法院。
（CBC, Bethany Lindsay, adaptation en chinois par Wei Wu）