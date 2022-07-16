BC省医疗保护法违反宪法吗？省上诉法院维持下级法院原判

他的诉讼主要针对BC省医疗保护法的两项条款，一项禁止医生向患者收取高于该省公共医疗保险报销标准的费用，另一项规定凡是公共医疗保险已经涵盖的治疗，就不能再售卖相关私营医疗保险。

戴医生认为这两项条款限制了患者使用私营医疗服务，导致他们不得不在公共医疗系统内忍受漫长的等待，他们的关于生命与安全的宪法权利因此受到损害。

BC省上诉法院的判决说，长时间等待治疗确实损害了一些患者的生命安全宪法权利，但是这种损害在基本公正原则下是可以被允许的。原告所质疑的法律条款是为了保障医疗服务的公平，防止出现一种获得治疗与否取决于财富的双重医疗系统。

戴医生和BC省政府的诉讼从2009年开始，已经打了十几年。BC省高等法院在2020年9月判决他败诉。他早已表示要把这场官司打到加拿大最高法院。

（CBC, Bethany Lindsay, adaptation en chinois par Wei Wu）