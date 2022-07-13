加拿大总理特鲁多为归还俄罗斯涡轮机辩护。

这些涡轮机用于连接德国和俄罗斯的天然气管道北溪一号，早些时候由制造商西门子公司送到蒙特利尔市检修，在此期间被加拿大对俄制裁措施卡住。俄罗斯上个月以此为理由把通过北溪一号运往德国的天然气减少了60%，称管道功能因缺少这些涡轮机而受影响。

加拿大政府上星期六宣布允许加拿大西门子把这些涡轮机运回德国。乌克兰为此召见加拿大大使。总统泽连斯基说，加拿大的决定是不可接受的，会被俄罗斯视为软弱的表现。

特鲁多在今天的新闻发布会上说，俄罗斯一直试图以能源为武器，在北约国家当中制造分歧。加拿大必须支持德国及其他欧洲盟国。做出这个困难的决定，是为了保证不仅欧洲国家政府，而且欧洲民众都坚定地支持乌克兰。

欧洲正在努力减轻对俄罗斯能源的依赖，但是转型需要时间。自7月11日起，北溪一号暂停输送，开始一年一度的十天检修。德国担心俄罗斯会借此机会完全停运天然气。涡轮机被加拿大放行让德国西门子公司和政界松了一口气。

加拿大政府上星期宣布了对俄罗斯个人与企业的新一轮制裁，主要针对虚假新闻和工业制造领域。

（CBC News, Darren Major, adaptation en chinois par Wei Wu）