加拿大未婚同居比例在七国集团中名列第一。

这篇报告的数据来自2021年加拿大人口普查。

如果不把魁北克省计算在内，加拿大的未婚同居家庭比例就会降到17%，从七国之首落到第三名，排在英国（21%）和法国（18%）后面。

魁北克是加拿大第二人口大省。 该省未婚同居者的比例为43%。与其他省份相比，魁省有更多的未婚同居者是真正选择以这种方式共同生活，而不仅仅是正式结婚前的尝试。因此该省未婚同居者并没有在25岁以后大幅度减少，做父母的比例也超过正式结婚的夫妇。

努纳武特地区的未婚同居者首次过半（52%），西北地区则达到36%，这两个北方地区和魁北克省一样，都超过了北欧三国。报告认为，除文化因素外，这可能是因为北方地区的人口比其他地区年轻。

年轻人当中的未婚同居者比例高过中老年。在20-24岁年龄段，未婚同居者的比例高达79%。但是报告撰写者发现，这种生活方式在他们的前辈当中也被更多人接受。在55-69岁年龄段有16%的未婚同居者，在五年中增加了3个百分点。

与过去相比，更多的年轻人选择了其他生活方式，例如单身，与人合租，以及与父母同住。2021年，25-29岁年龄段的加拿大人当中只有39%与伴侣共同生活（包括事实婚姻、法律婚姻和同性伴侣），而在1981年，这个比例是68%。

但有意思的是，选择找一个伴侣共同生活的加拿大人在总人口中的比例几乎百年未变，1921年为58% ，2021年为57%。原因之一是，由于寿命延长，尤其是男性寿命延长，老年人的独居比例下降了。1981年，仅有41%的65岁以上女性与伴侣共同生活，2021年，这个比例增加到52%。

另一个值得一提的现象是，在年轻人当中有更多的人有伴侣但不同居。在20-24岁年龄段，十人当中就有三人选择这种生活方式（29%），而在总人口中这个比例是17%。