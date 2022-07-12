【报道】求助！四岁越南女孩急需干细胞移植，倡导人士：请立即登记，亚裔只能靠自己救自己

上个月初，刚满四岁的蒙特利尔女孩Mihn Nguyen不幸被确诊为“脊髓造血障碍，Medullary Aplasia”，这是一种罕见的血液病，她的脊髓造血功能完全失去。

她的妈妈Diem Nguyen在接受访问时表示，Mihn的白细胞现在为零，令她极度容易受到感染。同时，因为脊髓无法制造红细胞，她患有严重贫血，每周至少需要输血三次。骨髓也不再产生血小板，她很容易流血，所以不能外出，担心她会跌倒。

得病前，Mihn是个快乐的小姑娘，练体操，喜欢去公园玩。但自六月一日以来，她已经三次住院。

医生诊断，她需要尽快进行干细胞移植。

不过，因为她是亚裔和高加索人的混血小孩，目前，在魁北克的 血库Héma-Quebe （新窗口）、加拿大血液服务 （新窗口）中心，乃至世界范围的干细胞捐赠库里，无法找到和她匹配的捐赠者。

Diem Nguyen呼吁，希望在加拿大的亚裔能够登记，看看是否能够配对成功，挽救Mihn的生命。

每多一个人登记捐赠，对我，就是多了一份希望。 引自 Diem Nguyen

四岁的Mihn六月初被诊断为脊髓造血障碍之后，已经三次入院。 照片：Radio-Canada / submitted by Diem Nguyen

医学上认为，因为人种的基因不同，所以，最有可能的是在同一个族群中，寻找相配的捐赠者。

但在加拿大，亚裔登记捐赠者比例更低，混血的登记者也很少。

作为单亲妈妈，Diem Nguyen形容Mihn是自己生命中的阳光，但也明白，为她找到匹配捐赠者的可能性是 百万分之一 ，而且时间不等人，拖延会令她的情况继续恶化。

而Diem形容女儿是个乐观的孩子，在面对如此重大疾病表现出顽强的抵抗力。

我们亚裔只能自救

Mai Duong是白血病幸存者，创立了Swab the Word,鼓励在加拿大的少数族裔干细胞捐赠。 照片：Radio-Canada / From LinkendIn

蒙特利尔倡导少数族裔骨髓、干细胞捐献的非盈利机构Swab the World （新窗口）创始人Mai Duong接受加广记者采访时表示，他们的机构正和全加拿大亚裔集中的主要城市，多伦多、温哥华、蒙特利尔等地的媒体，血液中心合作，鼓励更多亚裔登记干细胞捐赠，看看是否可以在有限的时间里，找到与Mihn相配的干细胞捐赠者。

Mai Duong自己就是白血病幸存者。2013年，34岁的她患上了白血病，也曾经历和Mihn一样的艰难时刻。

当时，她刚刚怀孕，却不得不终止妊娠，接受化疗。但是，在2014年，她的白血病复发，需要骨髓移植。

同样因为是亚裔，她难于找到匹配的捐赠者。

那个时候，她不仅是要对抗病魔，还要面对无法找到骨髓匹配者的焦虑。

于是，她与几位朋友一起牵头发起了一项倡议活动，希望更多在加拿大，乃至全球的亚裔可以登记成为脊髓捐赠者，这是可以挽救别人生命的事情。

他们的倡议活动非常成功，当年，为魁北克带来了两万名新登记的自愿捐赠者，而往年，这个数字大约在3000人左右。

幸运的是，Mai Duong 最终等来了匹配的捐赠者，一位在美国的母亲为她捐赠了脐带干细胞。之后，经过三年的艰难搏斗，她战胜了病魔，恢复了健康。

目前，她是两个孩子的妈妈了。

她表示：

从我康复的那一刻起，我就下了决心，以后要尽我所能，帮助那些有可能和我一样陷入绝境的人们。如果我们亚裔不支持、帮助自己，没有人会帮助我们，别的族裔无法帮助我们，我们必须明白这一点。 引自 Mai Duong

而她作为创办人，Swab the world已经先后帮助了二十位来自不同族裔的血液病患者。