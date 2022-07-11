愿意当家庭医生的加拿大医学生越来越少。

加拿大住院医组合服务中心（CaRMS ）的数据显示，过去七年来，以家庭医学为第一志愿的医学院学生人数逐年下降。2015年有38%的医学生把家庭医学选为第一志愿，2022年只有30.7%。几乎所有愿意做家庭医生的医学生都会在住院医职位安排这个阶段被抢光，今年这个比例是97%，超过其他任何一个专业。

在渥太华大学任教的家庭医生普伦姆吉（Kamila Premji）说，这种现象令人担忧。仅在安大略省，2019年时已有130万人没有家庭医生。她估计今年这个数字已经接近180万。另外，她的初步调查（尚未经过同行审核）显示，还有170万安大略省人的家庭医生将在2025年以前退休。

普伦姆吉医生认为，年轻一代医学生不愿当家庭医生的原因，一方面是因为这一行非常辛苦，他们看到当了家庭医生的学长们加班、过劳，不愿意重蹈覆辙。另外医学院里存在对家庭医生的偏见，认为不够优秀的学生才会去做家庭医生。这使许多学生把这个职业当成备选。

普伦姆吉医生说，家庭医生提供的初级治疗是整个医疗系统的基础，因此家庭医生短缺是很严重的问题。

（CBC News, Sarah Kester, adaptation en chinois par Wei Wu）