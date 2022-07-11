纽芬兰省华人男子因腿部感染去世，年仅30岁。

方伟建的父母带着他移民到加拿大后，在圣约翰斯市开了一家餐馆。他的母亲2015年因卵巢癌去世后，餐馆易手，他的父亲回国。方伟建独自生活，在餐馆打工为生。5月24日，他没有去上班，朋友叫了警察找到他家里，发现他已经死亡。

法医鉴定显示他死于脓毒血症。这是机体在对抗感染时产生的疾病，严重时会导致休克和器官衰竭。方伟建被发现时，一条腿的膝盖以下已经发黑，说明感染已经持续很长时间。

糖尿病患者的腿部血管易病变，并导致感染溃烂，俗称 老烂腿 。但方伟建的朋友们认为，如果他能够及时获得初级保健护理服务，他现在应该还活在世上。他们希望让更多的人知道方伟建的故事，以促使该省医疗系统做出改变。

在过去五年里，方伟建没有家庭医生。目前纽芬兰省有超过12万人没有家庭医生。

方伟建的朋友巴恩斯（Dean Barnes）说，他曾经在上班时昏倒，被救护车送到医院。 他是你所能遇到的最温和的人，善良而慷慨。他一路打拼，从洗碗工干到厨师。他给老家的祖父母寄钱。我从来没听到他抱怨，我甚至不知道他的病情。

（CBC News, Mark Quinn, adaptation en chinois par Wei Wu）