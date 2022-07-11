获法庭宽恕的魁北克省性侵案被告两周后再次骚扰女性

魁省女教师瓦盛（Vickie Vachon）告诉记者，7月3日夜里在古巴度假胜地Caya Coco，她和一群朋友在酒吧聊天时，一个自称西蒙的男子加入了她们，大家相谈甚欢。稍后他们走在路上，西蒙突然伸手，大力捏她的臀部，没有任何预兆，此前双方也并没有调情。瓦盛暴怒，冲着他大吼，并踢了他一脚。西蒙立刻道歉，举起双手摇晃，称 是我的手的错，不是我 。瓦盛教训了他一顿。如果没有后来的事，这次风波就算过去了。

瓦盛对此事的讲述未经法庭证实，但是有当时在场的人向记者证实目击此事发生。

瓦盛7月5日度假归来。也正是在这一天，媒体曝出伯利坎法官对胡勒性侵案的判决。看到他的照片，瓦盛发现胡勒正是她在古巴遇到的咸猪手。她非常震惊，同时感到愤怒和后怕。她认为，法庭让这样一个人轻易脱罪，自由出国，没有起到保护她的作用。

瓦盛决定向警方报案。另外，上一起性侵案的检控方决定对伯利坎法官的判决提出上诉。

一些示威者在法院门口举行集会，抗议法官对胡勒性侵案的判决。 照片：Radio-Canada / Martin Chabot

7月5日相关报道：一魁北克省法官宽恕性侵案被告，理由是案底会影响他的工作

魁北克省法院法官马修.伯利坎（Matthieu Poliquin)在审理一起性侵案时作出了免除刑罚的判决，主要理由是被告是一名工程师，而刑罚案底会影响他将来出国出差。这项判决被媒体披露后引起了很大争议。被告曾在接受心理治疗时承认自己过去还性侵过另一名女性。

此案发生于2019年4月。被告西蒙.胡勒（Simon Houle）当时还是一名机械工程系的学生。他在一次聚会后的夜里性侵了一个朋友，并用手机拍下她的私密部位的照片。

胡勒承认了性侵和窥淫罪名，并在心理治疗中说出曾性侵另一名女性但未被指控的过往。伯利坎法官认为这说明他态度老实，并且他的心理治疗是认真的。这位法官列举出的理由还包括被告认了罪，表现出巨大的羞愧和悔恨，实施性侵时处于酒醉状态以及性侵时间不长。他因此判决胡勒有条件免除刑罚。被告须遵守的条件是三年守行为期（亦称考验期），并向反性侵中心捐款6000加元。

检控方原本要求判处胡勒一年半有期徒刑，目前尚未决定是否上诉。

胡勒自2018年起在同一家公司工作，到目前为止从未有过出差需要。该公司对这项判决 表示担忧 。他被要求在家工作，并不得参加同事聚会。

（Radio-Canada, Geneviève Garon, adaptation en chinois par Wei Wu)