【分析】加拿大保守党领袖竞选丑闻继续发酵：候选人彭建邦突遭取消竞选资格，谁渔翁得利？

本周二，加拿大联邦保守党党领袖竞选组织委员会（LEOC）突然戏剧性地取消了候选人帕特里克.布朗（Patrick Brown，中文名：彭建邦）的竞选资格，给出的理由是：他涉嫌违反竞选资金的规定，并已经把事件交给了加拿大选举委员会。

一石激起千层浪，引发的争议至今仍未结束。

当天，彭建邦团队迅速作出反击，指责竞选对手皮埃尔.玻利耶夫（Pierre Poilievre）团队与LEOC内的支持者背后操纵，导致其失去候选人资格。还指责LECO不透明，没有向他说明违反了什么规定。

周四晚间，引发这一事件的彭建邦团队 吹哨人 德波拉.乔恩多（Debra Jodoin）女士通过律师发函称，彭建邦同意由第三方私人公司支付她的报酬，而她作为义工为彭建邦选举团队工作。

她表示，曾向彭建邦本人提出自己的疑惑，并认为做法不妥。

但彭建邦团队的解释是，他推荐乔恩多去一个朋友处找工作，但认为，她不会在公司工作时间为他的团队做义工。

他还承诺，将私人公司支付给乔恩多的薪酬退还，并继续要求LECO收回成命。

周四晚间的声明中，彭建邦团队表示，LECO取消其竞选资格，“目的是减少候选人人数”，并再次指责LECO处理事件“不够公正、透明”。

周五早上，LECO给保守党党员发出信函，解释说，他们对彭建邦团队 仁至义尽 。

时政评论人士昌西（Chauncey Jung）在接受加广中文台采访时表示，整个事件发酵至今，保守党党领选举组织委员会缺乏透明运作，造成事态不断发酵。而彭建邦出局，候选人中谁会渔翁得利，要具体分析。

而对于这两方来说，这种模糊的指控和公共沟通并无助于提升他们的形象。眼下的保守党可谓是进入了一个自身制造的公共关系危机。按照彭建邦团队的说法，他们正在寻求法律途径，这场政治闹剧还没有结束。 引自 昌西

加拿大反对党保守党党领袖竞选进入紧张冲刺阶段，最后投票计划在九月份初进行，这是保守党五年来第三次更换党领袖。

两位保守党党领袖候选人，让.夏瑞（左）和珀利耶夫，被认为是最有希望赢得党领选举。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

保守党党领袖选举组委会终于回应

今天（周五）上午，保守党党领袖选举委员会终于就取消彭建邦的候选人资格事件致函党内人士。

这封以LECO主席杨.布伦迪（Ian Brodie)名义发出的信表示，因事件进入法律程序，无法展开说明细节。但可以说的是，“我们收到了可信的、可核实的信息，彭建邦的党领袖竞选活动存在严重不党行为，不仅违反了《领导选举规则》，也违反了《加拿大选举法》。

信中还列出在6月29日与彭建邦团队会面，传达指控；在6月30日，发出正式信函，要求对方作出完整详细回应。

7月1日，彭建邦团队做出了回应，但“并未解决我们对违规行为的担忧”。

信末表示，委员会做出了 正确的事情 。

而加拿大选举委员会在星期四证实，他们收到了彭建邦竞选团队违反法律的指控信息，并会展开调查。

彭建邦指责对手，称会继续上诉

彭建邦是保守党资深人物了，目前担任安大略省布兰普顿（Brampton）市长。

事件曝光后，他直接点名皮埃尔.玻利耶夫是事件的幕后操纵者，称会继续上诉。

对此，波利耶夫团队火力强大予以回击。

而另一位据称有望赢得党领选举的候选人、魁北克前省长让.夏瑞呼吁，就让证据公开吧，因为这事关重大。

昌西分析说：

从目前来看，不论是保守党方面的说辞，还是彭建邦团队的声明，双方都存在的最大的问题是缺乏透明性：保守党并没有说明彭建邦违反了选举法具体哪一条，而在彭建邦的声明里，指控保守党倾向于推举波列耶夫继任党领的说法，同样缺乏实质证据。这种含混不清的指控正是彭建邦团队声称保守党缺乏程序正确的根本原因。 引自 昌西

周五，LECO表示，事件已经交由加拿大选举委员会处理，但有媒体评论人士表示，大家都知道，如果选举委员会介入调查，这个周期会相当长。其实意味着，就算最终发现，彭建邦并没有违反选举法中的关于资金使用规定，他也错过了竞选党领袖的机会。

到截稿为止，彭建邦的态度是会继续投诉，要求恢复他的竞选资格。

竞选对手谁受益？

今年九月的保守党党领袖竞选对加拿大政坛意义重大，它决定了在下一次联邦大选时，将会由谁来带领反对党保守党挑战现任总理特鲁多领导的自由党。

保守党六位党领袖竞选人中，其社会政策和经济政策各有不同，在保守派光谱中占有不同的位置。

分析人士指出，当中，彭建邦和前魁北克省长让.夏瑞立场比较接近，是温和进步保守派派，而玻利耶夫则更右倾。

玻利耶夫也不掩饰这一点。年初，他明确支持“自由卡车车队大游行”；加拿大国庆日（7月1日）前夕，他在首都渥太华与 老兵为自由 领导者街头会面；还提出议案，取消疫苗令。

彭建邦被取消竞选资格后，时政评论人士开始分析，这对哪位保守党党领袖候选人更有利？

加拿大广播公司（CBC）采访中，保守派政策分析师Kory Teneycke表示，彭建邦出局，意味着玻利耶夫将稳操胜券。

联邦保守党称，上周公布的竞选活动初步成员名单显示，大约有67.5万名保守党员有资格投票，选举下一任党领袖。

在这段丑闻出现之前，玻利耶夫团队和让.夏瑞团队都表示，自己有信心赢得党领袖选举。

玻利耶夫竞选团队称，已经有超过30万保守党党员登记支持他。

而让.夏瑞的团队则称，他们有45万支持者分布在100个选区中，“我们相信我们会有非常高的投票率，确保赢得党领袖选举”。

在保守党党领袖选举多轮、复杂的计算中，加拿大338个选区中，赢得一个选区将获得100分的奖励，而且，候选人必须赢得大多数选区才能确保领导地位。

而彭建邦团队之前曾表示，他们发展了15万新党员。

假设彭建邦无法回到党领竞选，他的出局并不一定直接代表波列耶夫会轻松胜出。从两人的政治立场来看，彭建邦的支持者更属于进步保守派，而不是波利耶夫所代表的右翼民粹主义。彭建邦的支持者更有可能转而支持另一位进步保守派候选人让.夏瑞。这将如何改变党领选举的走向，我们可以持续关注。 引自 昌西