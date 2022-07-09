加拿大就业市场六月份减少4万3千个职位，但失业人数仍降到史上最低。

首当其冲的是零售业和服务业。加拿大统计局的报告说，今后几个月的数据将更清晰地显示零售业的就业状况是否受到消费者因涨价而改变的购物习惯和购买力的影响。

尽管职位减少，加拿大六月份的失业率仍然降到4.9%， 为有记录以来最低水平。这是因为正在找工作的人也减少了。加拿大的正式失业人口目前下降到一百万人。长期失业人口（即失业至少六个月）与新冠疫情前相当，为18万5千人。

但是 正式失业人口 统计的只是在就业保险部门有记录、正在找工作的人，并不包括那些放弃求职、长期游离于就业市场之外的人。

尽管工作职位减少，加拿大的平均小时工资比去年同期上涨了5.2%，达到31.24加元。这是1998年以来的最大涨幅，但仍不敌目前达到7.7%的通货膨胀率。

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）