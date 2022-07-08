加拿大最大电信服务公司发生大面积故障，影响波及全国多个领域。

罗杰斯的互联网自星期五凌晨4点以后几乎完全中断。另外，加拿大电子转账系统Interac无法使用，多伦多和弗雷德里克顿等城市的罗杰斯用户甚至无法拨打911；连接爱德华王子岛与大陆的联邦大桥无法处理借记卡付款；许多银行和金融机构的网络出现故障；渥太华公交局的一些电话服务停止；CBC在安大略省基奇纳市的电台停播。

银行服务受到影响。 照片：Radio-Canada

罗杰斯公司在去年4月份也发生过一次类似的严重故障。

电信技术分析师科塔克（Ritesh Kotak)推测这次故障是由内部系统一次出错的更新引起的。但不管是什么原因，他认为这显示了加拿大经济活动是多么容易受到这类故障的影响，我们是多么以来现代通信技术。

他说，他刻意使用不同电信公司的服务，就是为了避免这类烦恼。

罗杰斯公司向客户道歉，并表示其技术团队正在为尽快恢复服务全力以赴。

（CBC News, Pete Evans，adaptation en chinois par Wei Wu）