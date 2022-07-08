前日本首相安倍晋三遇刺身亡，终年67岁

安倍晋三去奈良是为了参加日本参议院的竞选活动，遇刺时正在演讲。日本枪支管控极为严格，死于枪支暴力的人极少。射杀安倍的枪支是自制的。日本警方逮捕了一个名叫山上彻也的嫌疑人。他今年41岁，无业。据信他仇恨某个组织并认为安倍是该组织成员。据NHK报道，他曾在日本海上自卫队服役三年。警方在他的家里找到了他自己制造的其他枪支。

嫌疑人山上彻也被制服。 照片：Associated Press / Katsuhiko Hirano

现任日本首相岸田文雄表示，绝不能让暴力事件影响正常的政治生活和公正的选举，竞选活动将照常进行。

各国现任和前任领导人纷纷表示悼念并赞扬安倍对日本和国际社会的贡献。他们当中有许多人称安倍晋三为自己的朋友，其中包括加拿大总理特鲁多。他发表声明说，他为这起暗杀感到深深的悲伤。世界失去了一位具有远见卓识的政治家，加拿大失去了一位亲密的朋友。在这个为他哭泣的时刻，他的心与安倍夫人和日本人民在一起。 我们会想念你，我的朋友。

2018年，特鲁多作为G7峰会东道主欢迎安倍晋三。 照片：La Presse canadienne / Justin Tang

安倍晋三两次当选，是日本有史以来执政时间最长的首相，2020年以健康为由退出政坛。

（Radio-Canada，CBC，adaptation en chinois par Wei Wu）