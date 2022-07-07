英美情报部门对中国间谍威胁齐声发出警告。

英国军情五处处长麦卡勒姆（Ken McCallum）说，现在英国情报部门对中国间谍活动进行的调查比2018年时多七倍。大部分中国间谍活动的的目标是前沿科技研究成果和商业机密。另外， 中国共产党对我们的民主制度，媒体和司法体系很感兴趣，不是为了模仿，而是为了利用它们来获取利益。

他说，就在此刻，敌对活动正在英国土地上进行。

美国联邦调查局局长克里斯托弗.雷（Christopher Wray ）表示，来自中国的威胁对美国、英国和其他盟国构成了多层面的、持久而无处不在的危险。他对在座的商界人士说： 中国下定决心要窃取你们的技术，并把这些技术用来破坏你们的活动，占领你们的市场。

雷还说，中国试图干预美国国会选举。由于不希望看到一个曾参加六四事件的前学生领袖当选，中方情报人员雇佣私人侦探挖掘诋毁他的信息，甚至考虑制造性丑闻或一场车祸。

麦卡勒姆和雷还警告说，如果中国进攻台湾，全球的商业和经济将会受到严重干扰。

中国驻英国大使馆发表声明反驳说，这些指控是无中生有，贼喊捉贼。

（AFP, BBC, adaptation en chinois par Wei Wu）