俄乌开战三个月后全球贫困人口增加7100万人：联合国计划发展署报告

按照联合国的标准，每天平均收入在1.9美元以下属于极度贫困，3.2美元以下属于贫困。为遏止新冠疫情而采取的封控和停工措施在18个月的时间里造成全球增加1亿2500万贫困人口，而俄乌战争在三个月内就把7100万人推到贫困线以下。

UNDP署长施泰纳（Achim Steiner）警告说，生活费用上涨造成的影响之大，在一代人里前所未见。他呼吁，为了避免国家经济崩溃或社会动荡等更大的危机，发达国家应该行动起来，例如允许低收入国家延期偿还债务。这不仅仅是善举，也是为自身利益考虑的理性行为。

被战火摧毁的乌克兰城市。 照片：Reuters / Serhi Nuzhnenko

受通货膨胀影响最严重的国家包括海地，阿根廷，埃及，伊拉克，土耳其，菲律宾，卢旺达，苏丹，加纳，肯尼亚，斯里兰卡，乌兹别克斯坦，阿富汗，埃塞俄比亚，马里，尼日利亚和也门。

在加纳，最低工资相当于每天1.8美元。一个27岁的保安告诉记者，现在一条面包的价格已经超过了2美元，而他每天上下班的交通还要花20美分。他现在已经不接母亲的电话了，因为没有养老金的她需要帮助，而他无能为力。

现在许多国家的政府都在为控制油价而发放能源补贴。UNDP说，更有效的办法是用现金直接补贴受影响最严重的群体。

施泰纳说，世界有足够的财力解决目前这场危机，却受制于迅速统一行动的能力。

（AP, Aya Batrawy, adaptation en chinois par Wei Wu）