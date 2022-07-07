因司机不足，魁北克省蒙特利尔市郊公交车不得不减少班次。

统计数字显示，由EXO交通公司负责的蒙特利尔北郊和南郊两个地区在今年4至6月期间平均每天取消的公交车班次达90次之多。一些乘客抱怨说，他们准时赶到车站，车却不来，不得不翘首苦等下一班，有时下班回家被困在半路，不得不让家人来接。

EXO旗下有十个小公司，共同承包了蒙特利尔南郊和北郊的240条线路。按照承包合同，它们每取消一个班次都要向EXO支付一笔罚款，金额最高可达1000加元。取消车次太多它们是要亏本的。

EXO并没有仅仅是坐收罚款。该公司高管克鲁杰说，他们也在帮助承包公司招募司机。她介绍说，司机不足的问题在疫情前已经存在。疫情期间公共交通乘客减少，一些司机改行去跑长途。

而司机工会则指出，一些司机为了获得更好的待遇，转投蒙特利尔公交局这样有工会、有劳资协议保护的大机构。

（Radio-Canada, Olivier Bachand, adaptation en chinois par Wei Wu）