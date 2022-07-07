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因司机不足，魁北克省蒙特利尔市郊公交车不得不减少班次
魁北克省最大城市蒙特利尔市周边地区的公共汽车近来经常取消班次，给乘客造成不便，而这种现象背后的原因是运营公司招不到足够的公交车司机。
统计数字显示，由EXO交通公司负责的蒙特利尔北郊和南郊两个地区在今年4至6月期间平均每天取消的公交车班次达90次之多。一些乘客抱怨说，他们准时赶到车站，车却不来，不得不翘首苦等下一班，有时下班回家被困在半路，不得不让家人来接。
EXO旗下有十个小公司，共同承包了蒙特利尔南郊和北郊的240条线路。按照承包合同，它们每取消一个班次都要向EXO支付一笔罚款，金额最高可达1000加元。取消车次太多它们是要亏本的。
EXO并没有仅仅是坐收罚款。该公司高管克鲁杰说，他们也在帮助承包公司招募司机。她介绍说，司机不足的问题在疫情前已经存在。疫情期间公共交通乘客减少，一些司机改行去跑长途。
而司机工会则指出，一些司机为了获得更好的待遇，转投蒙特利尔公交局这样有工会、有劳资协议保护的大机构。
（Radio-Canada, Olivier Bachand, adaptation en chinois par Wei Wu）