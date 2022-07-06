安大略省正式进入第七波新冠疫情

夏天里人们在户外度过更长时间，有助于延缓病毒的传播。第七波疫情在此时开始，那么秋季天凉后大家回到室内，情况是否会更加严重呢？莫尔说，疫情具体会如何发展还是未知数，但是他可以向安省人保证 我们正在为此做准备 。

安大略省公共卫生官莫尔。 照片：La Presse canadienne / Chris Young

安大略省新冠科学顾问小组星期三在推特上发表了一系列数据，显示新一波疫情已经开始。例如，病毒检测阳性率自五月份以来首次上升到10%以上；全省大部分地区的污水病毒载量都在增加；在80%的地方卫生局所管辖的地区，确诊病例大幅度增加。

全省的住院新冠患者人数自五月份以来第一次增加；截止到星期天，死亡人数从此前的每天3人增加到每天6人。

顾问小组建议，在人多的室内公共场所戴口罩，尽量保持空气流通；18岁以上的人立刻接种第三针疫苗，60岁以上和体弱多病的人应该接种第四针。

几个星期来，BA.5在法国、英国、意大利、比利时和瑞士等国家也造成确诊病例急剧增加。

（CBC News, Shanifa Nasser, adaptation en chinois par Wei Wu）