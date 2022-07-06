新冠后遗症可能源于病毒抗体造成的脑损伤

报告的撰写者是美国卫生研究院的一组科学家。他们解剖研究了九名在感染新冠病毒后迅速死亡的患者的大脑，并把它们与另外十名患者的大脑进行对照比较。

他们没有在死者大脑中找到新冠病毒的痕迹，却发现免疫系统产生的病毒抗体错误地攻击了组成脑血管障壁的细胞。脑血管障壁也被称为血脑屏障，它的受损会引起血浆蛋白流失、血管出血和血凝块，增加中风的危险。另外，免疫系统在发现脑血管障壁受损后会作出为它修复细胞的反应，从而引发炎症，造成大脑生物功能紊乱。

这个发现可以解释一些新冠后遗症，例如头痛，疲劳，失去味觉和嗅觉，失眠和 脑雾 ，即思考能力、认知能力、记忆力和注意力的下降。

此前医学界已经发现新冠作为一种呼吸系统疾病却经常引发神经系统并发症，也发现死亡患者的脑血管受损现象，但是不知道其中原因。这项研究增加了医学界对这个现象的产生过程的了解，为新冠治疗方法发现了新的可能性。

（AFP, adaptation en chinois par Wei Wu）