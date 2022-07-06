染发、长发或面部刺青都可以：加拿大军队修订着装与军容规定

不过，这些新的自由有一个先决条件，那就是不能影响军人执行任务。例如，颜色鲜艳的头发在战场上或训练中如果目标太大，指挥官就需要和战士一起找出一个解决办法。

从九月起，军人可以让头发长到任何长度，但是过肩就必须扎起来，并且不能遮住视线，也不能妨碍戴钢盔或帽子。可以留大胡子，但是必须对称并修剪整齐。如果任务需要，指挥官仍有权力命令战士刮掉胡子。

双肩背包今后可以挂在一边肩膀上，但必须是左肩。军服不再分男装和女装，在不违反着装规定的条件下可以混合穿。按照现行规定，只有女兵可以穿裙装。

加拿大国防部说，加拿大军队的着装规定是五十年前制定的，已经落后于今天的社会。修订后的新规定让军人有更多的选择，在保证战斗力和安全的条件下倡导尊重、多样性和包容。

加拿大军队正面临招不到足够新兵的难题，全军今年短缺7600人。放松着装规定的目的之一是吸引更多的年轻人加入军队。

（CBC, Richard Raycraft, adaptation en chinois par Wei Wu）