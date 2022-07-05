芝加哥北郊枪击案死者增至7人，枪手为这次袭击精心计划数周

警方在星期二的新闻发布会上披露了更多信息。嫌疑人使用一支合法购买的AR-15式步枪，从一栋商用大楼的楼顶向人群发射了70多发子弹，然后装扮成女性，混进人群逃走。他步行到自己母亲的家，借用了她的车。几小时后，他在离枪击案地点8公里处被警察截停，车里还有一支枪。

克里默向往成为一名说唱歌手，在社交媒体上发布过许多视频和歌曲，其中一些宣扬暴力，但是警方并没有找到针对某个族裔或宗教的内容。

关于丧生者的信息陆续被披露。其中有一个70多岁的老人，名叫托雷多（Nicolas Toledo)。他从墨西哥来探望住在伊利诺伊州的家人，是中弹后当场身亡的五人之一。

伊利诺伊州参议员德宾（Dick Durbin）说，任何人都没有理由拥有军用突击武器，它于射击运动、打猎甚至自卫都无价值，这就是一种杀人机器。

（AP, CNN, adaptation en chinois par Wei Wu）