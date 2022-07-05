- 主页
- 国际
芝加哥北郊枪击案死者增至7人，枪手为这次袭击精心计划数周
美国独立日伊利诺伊州海兰帕克市枪击案的受伤者中有一人在星期二（7月5日）伤重不治，使这次枪击案的死者增加到7人。警方在星期一晚上逮捕了21岁的嫌疑人克里默（Robert E. Crimo III），但是到目前为止还没有查出他的作案动机。
警方在星期二的新闻发布会上披露了更多信息。嫌疑人使用一支合法购买的AR-15式步枪，从一栋商用大楼的楼顶向人群发射了70多发子弹，然后装扮成女性，混进人群逃走。他步行到自己母亲的家，借用了她的车。几小时后，他在离枪击案地点8公里处被警察截停，车里还有一支枪。
克里默向往成为一名说唱歌手，在社交媒体上发布过许多视频和歌曲，其中一些宣扬暴力，但是警方并没有找到针对某个族裔或宗教的内容。
关于丧生者的信息陆续被披露。其中有一个70多岁的老人，名叫托雷多（Nicolas Toledo)。他从墨西哥来探望住在伊利诺伊州的家人，是中弹后当场身亡的五人之一。
伊利诺伊州参议员德宾（Dick Durbin）说，任何人都没有理由拥有军用突击武器，它于射击运动、打猎甚至自卫都无价值，这就是一种杀人机器。
（AP, CNN, adaptation en chinois par Wei Wu）