加拿大等北约成员国签署芬兰、瑞典加入北约议定书

芬兰和瑞典在五月中旬提出加入北约的申请，一个半月后即获得所有成员国的批准，为北约史上最快纪录。接下来，三十个成员国的政府将把议定书提交到本国议会。北约秘书长斯托尔滕伯格（Jens Stoltenberg）说，这个过程可能需要几个月的时间。事实上，上一次北约接纳新成员北马其顿时，这个程序花了一年时间。

特鲁多呼吁北约盟国加快批准程序， 以限制敌对方干预的可能性。

芬兰在1939年遭到苏联入侵，失去了卡累利阿地峡等大片国土，此后一直小心翼翼地保持中立，直到这次俄罗斯发动侵乌战争。芬兰加入北约意味着俄罗斯与北约之间的边界增加了一千三百多公里。

过去还没有发生过北约成员国批准的议定书被议会否决的事。不过这一次土耳其的态度可能会成为障碍。该国总统埃尔多安在签署议定书后又表示，如果芬瑞两国拒绝引渡库尔德武装人员，土耳其仍将反对它们加入北约。

（Radio-Canada, Jean-François Thériault, adaptation en chinois par Wei Wu)