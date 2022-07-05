中国禁止加拿大外交官旁听加籍华人富豪肖建华的庭审。

肖建华案自星期一起开始审理，但他被指控何种罪名、在哪个城市开庭等信息均无官方声明。中国媒体也对此案保持沉默。有消息说他将被指控非法集资等罪名。他在2017年1月27日从香港四季酒店失踪。有报道说他被人蒙住头用轮椅带走。香港警方在调查后称他已经身在大陆。当时香港有自己独立的司法、执法系统，大陆警方无权跨境执法。肖建华失踪案因此在香港引起很大震动。

但这并不是第一次港人在香港失踪后出现在大陆。2015年12月30日晚，香港铜锣湾书店老板李波进书库为顾客找书，就此消失，直到2016年3月才回到香港。李波参与筹划了一本习近平情史的出版。在他之前已有四名书店同仁先后从大陆和泰国失踪。2019年，一名叛逃到澳大利亚的前特工称李波是被六名中方人员从书店绑架到中国大陆的。李波本人否认被绑架。

肖建华是 明天系 集团创始人，失踪时个人净资产超过59亿美元，名列中国第32位。但是在过去五年来，该集团的资产和金融机构陆续被出售或被接管。

（AFP, AP, adaptation en chinois par Wei Wu)