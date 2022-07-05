一魁北克省法官宽恕性侵案被告，理由是案底会影响他的工作。

此案发生于2019年4月。被告西蒙.胡勒（Simon Houle）当时还是一名机械工程系的学生。他在一次聚会后的夜里性侵了一个朋友，并用手机拍下她的私密部位的照片。

此案被告西蒙.胡勒。 照片：Facebook

胡勒承认了性侵和窥淫罪名，并在心理治疗中说出曾性侵另一名女性但未被指控的过往。伯利坎法官认为这说明他态度老实，并且他的心理治疗是认真的。这位法官列举出的理由还包括被告认了罪，表现出巨大的羞愧和悔恨，实施性侵时处于酒醉状态以及性侵时间不长。他因此判决胡勒有条件免除刑罚。被告须遵守的条件是三年守行为期（亦称考验期），并向反性侵中心捐款6000加元。

检控方原本要求判处胡勒一年半有期徒刑，目前尚未决定是否上诉。

胡勒自2018年起受雇于同一家公司，到目前为止从未有过出差需要。该公司对这项判决 表示担忧 。他被要求在家工作，并不得参加同事聚会。

（Radio-Canada, Geneviève Garon, adaptation en chinois par Wei Wu)