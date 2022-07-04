“N打头的词”风波再起：媒体该不该道歉?

黑鬼 是一个种族歧视色彩极为浓厚的侮辱性称谓。由于它在英法语里都以字母N开头，因此媒体近年来在谈及时通常以 N打头的词 指代。但是过去有一些文艺作品在书名或歌名中用到它，这就给需要在工作中提到这些作品的教师或媒体人士造成了困扰。此类法语作品中最有名的当属法兰西院士、海地裔加拿大作家拉菲里耶尔(Dany Laferrière)的名作《如何不知疲倦地与黑鬼做爱》和魁北克作家瓦利耶尔（Pierre Vallières）的自传体作品《美洲的白黑鬼》。

2020年8月，蒙特利尔康考迪亚大学的一名教师因提到瓦利耶尔的作品名字而引起抗议。Radio-Canada广播节目《15-18》的一名嘉宾在评论此事时也说出了这个书名。魁北克省艺人拉穆尔（Ricardo Lamour）认为该嘉宾不应该四次照原样念出书名，并且对 N字头词 的种族歧视含义未加解释。他因此先后向节目主管部门和Radio-Canada监察官提出投诉。

拉穆尔（右）在Radio-Canada的一档电视节目上谈“N打头的词”的使用。 照片：Avanti Groupe / Karine Dufour

监察官承认这个词的侮辱性，但是并不认为媒体应该在任何情况下都绕开这个词。他的结论是这档节目并没有违反Radio-Canada的记者工作守则。拉穆尔对这个结论不满意，遂向CRTC第三次提出投诉。

CRTC上星期作出的裁决承认这个词在节目中并没有被用于侮辱黑人，也承认它的含义在不同的群体中有不同的演变（瓦利耶尔用这个词来形容上世纪60年代的魁北克工人阶层），但是认为节目组应该在开始评论前对听众作出提醒，并认为Radio-Canada在处理此类话题时不够严谨，对黑人群体不够尊重， 无助于增强文化与社会纽带和反映加拿大社会的多种族与多元文化特质 ，因此违反了记者工作守则。CRTC要求Radio-Canada对拉穆尔作出公开道歉，并为将来在这方面的改进拿出措施，为主持人、评论员和嘉宾制定相关指南。

签署公开信的主持人和记者认为 N字头词 在只叙述事实、不具侮辱性的场合不应被禁止，当事节目组没有违反记者工作守则，CRTC的裁决威胁到了媒体人从事本职工作所必须拥有的表达自由和独立，并且会导致审查和自我审查。 我们感到担忧，不仅是为我们自己，为Radio-Canada, 也为所有在CRTC管辖下的媒体。

上星期五，十四名前媒体监察官、前节目总编和前新闻委员会主席也通过公开信的形式反对CRTC的决定，并认为该委员会滥用了自己对媒体的干预权力。同一天，魁北克省记者协会在推特上发文说，当事节目提到的作品是 我们的文化遗产的一部分 ，仅仅因为提到它的书名就被要求道歉，这将成为一个危险的先例。

魁北克省文化部长鲁瓦（Nathalie Roy)星期一表示，CRTC的裁决是对表达自由的严重侵犯。 我们将密切关注此事进展，并和这项裁决所涉及的媒体人士站在一起。

（Radio-Canada, Yannick Donahue, adaptation en chinois par Wei Wu）