加拿大籍华人富豪肖建华在消失五年后，今日出庭受审

肖建华此前长住香港四季酒店。2017年1月27日清晨，肖建华被蒙住头部，坐在轮椅上被人带走。几天后他发表声明，称自己未被绑架，正在国外养病。但是他从此下落不明。

根据胡润富豪榜，肖建华在2017年的净资产接近60亿美元。在他消失后， 明天系 开始出售名下资产。2020年， 明天系 旗下的数家金融机构被中国政府监管机构接管。

加拿大驻华大使馆表示正密切关注此案，并向肖建华的家人提供领事服务，同时继续要求中方准许加拿大使馆人员探视他。

肖建华与中共高层联系密切，非常了解中国领导人家族的财产状况。他的被捕或与北京高层权力斗争有关。他的哥哥肖新华上个月在接受《华尔街日报》采访时表示，家人根据肖建华的 严格指示 ，在默默等待五年后，仍然信任中国政府和中国法律。

（AFP, adaptation en chinois par Wei Wu）