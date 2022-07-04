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加拿大籍华人富豪肖建华在消失五年后，今日出庭受审
RCI
“明天系”金融资本集团创始人肖建华星期一（7月4日）在中国出庭受审。50岁的肖建华拥有加拿大国籍和香港永久居留权，是中国顶级富豪之一。他在2017年被中国警方从香港绑架回大陆。此事和2015年铜锣湾书店五名股东和员工失踪事件一样，在香港引起极大震动，是促成港人“反送中”运动的原因之一。
肖建华此前长住香港四季酒店。2017年1月27日清晨，肖建华被蒙住头部，坐在轮椅上被人带走。几天后他发表声明，称自己未被绑架，正在国外养病。但是他从此下落不明。
根据胡润富豪榜，肖建华在2017年的净资产接近60亿美元。在他消失后，
明天系开始出售名下资产。2020年，
明天系旗下的数家金融机构被中国政府监管机构接管。
加拿大驻华大使馆表示正密切关注此案，并向肖建华的家人提供领事服务，同时继续要求中方准许加拿大使馆人员探视他。
肖建华与中共高层联系密切，非常了解中国领导人家族的财产状况。他的被捕或与北京高层权力斗争有关。他的哥哥肖新华上个月在接受《华尔街日报》采访时表示，家人根据肖建华的
严格指示，在默默等待五年后，仍然信任中国政府和中国法律。
（AFP, adaptation en chinois par Wei Wu）